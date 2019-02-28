Дочка Олени Кравець зробила зізнання і показала, чому зникла з соцмереж

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Дівчина нещодавно перестала вести активне життя в Instagram, що змусило похвилюватися шанувальників

Дочка української пародостки та актриси Олени Кравець зі Студії "Квартал 95", яка нещодавно відзначила своє шістнадцятиріччя, все рідше балує своїх друзів і шанувальників новими публікаціями в соцмережах. І якщо, ще рік тому дівчина досить часто виставляла в Instagram знімки, зроблені під час подорожей (Машином блозі є фото з Лондона, Нью-Йорка, Риги, Парижа та інших міст), а також відео своїх занять танцями, то останнім часом публікацій стає все менше.

Однак, нещодавно Маша все ж опублікувала рідкісний кадр, який підписала досить загадково.

Фото: Шанувальники відзначають, що Маша просто копія своєї зіркової мами (instagram.com/ma_kravets)

"Я дивлюся на тебе. Ти - все, що я бачу ..." - написала англійською дівчина на своїй сторінці, але не уточнила кому вона присвячує своє зізнання.

Фото зроблено в кімнаті, схожій на навчальну аудиторію, а Маша на ньому в білій сорочці і без макіяжу. Схоже на те, що дівчина зараз присвячує себе навчанню і вести активне життя в соцмережах у неї зовсім немає часу.

Підписники позитивно прокоментували публікацію, вони відзначили красу Маші і її бездонні блакитні очі, а також попросили робити побільше фото, наприклад в купальнику. На що Маша відповіла, що в майбутньому обов'язково зробить такі кадри.

Варто відзначити, що мама Маші - зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець, нещодавно похвалилася перед підписниками в Instagram танцювальними талантами своєї дочки і опублікувала кілька відео з запальними танцями колективу, в якому займається Маша, і подякувала педагогу-хореографу за відмінну роботу.

16-річна Маша – старша дитина в сім'ї Кравець, крім якої у шоувумен є ще двійнята Катя і Іван. Варто відзначити, що Марія разюче схожа на зіркову маму зовні.

Раніше Олена Кравець розповіла, як відправляла своїх дітей-двійнят в дитячий сад.