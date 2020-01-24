Додають вогню: Дмитро Комаров зізнався, як підтримує стосунки на відстані з молодою дружиною

Ведучий популярної програми «Світ навиворіт» на «1+1», відомий український мандрівник Дмитро Комаров ексклюзивному інтерв'ю «КП в Україні» розповів про експедицію в Китай, закулісних моментах зйомок нового сезону тревел-шоу та поділився секретом відносин на відстані з дружиною Олександрою Кучеренко.

Останні півроку Дмитро Комаров провів в Китаї на зйомках 11-го сезону програми «Світ навиворіт». Ця тривала експедиція стала першою, в яку мандрівник вирушив з обручкою. На питання, як змінилося його ставлення до роботи після весілля з Олександрою Кучеренко, ведучий відповідає, що став більше думати про свою безпеку.

«Якщо говорити про обручку, звичайно, дружину хочеться бачити частіше. Якщо раніше міг собі дозволити поїхати на 4-5 місяців кудись і не повертатися додому, то зараз я цього не хочу. Тому доводиться придумувати, як нам бачитися частіше. Я запрошував Сашу в Китай, вона приїжджала, на пару днів я робив паузу в зйомках, а потім вона просто чекала мене в готелі, поки я був на зйомках. На Новий рік вона приїжджала в Сінгапур, це досить близько від Китаю, і ми провели час разом. Я приїжджав на її день народження в листопаді, ми експромтом поїхали в Прагу. Ми ніби й не розлучалися. Хоча, здавалося б, мене не було вдома багато місяців. Але то вона приїде до мене, то я - до неї. Єдине - більше доводиться літати. Але це специфіка професії. По іншому ніяк! Або доведеться не бачитися місяцями. А я вважаю, що це погано», - ділиться Дмитро Комаров в інтерв'ю «КП в Україні».

Кучеренко і Комаров у Сінгапурі

Крім того, за словами Дмитра, вони з дружиною телефонують один одному щодня. А їх «закордонні побачення» додають у відносини вогню і яскравих емоцій.

«Це навіть додає якогось вогню! Так би ми сиділи вдома в Києві та спеціально навряд чи б поїхали з Сашею в Китай відпочивати. А так у нас - пригоди. Коли ми зустрічаємося, не сидимо на місці. Ми активні туристи. І в цьому ми схожі, Саша теж дуже активна дівчина. Вона теж любить пізнавати нове, дивуватися, як і я. Саша і сама активно бере участь в розробці маршруту, вже нашого, сімейного. Іноді я навіть довіряюсь їй, кажу - це твій маршрут, вибирай, як скажеш, так і буде. Такий експеримент зробили в Сінгапурі. Там вона повністю вирішувала, чим ми будемо займатися. Зробив дружину гідом», - сміється Комаров.

Незважаючи на всі складнощі відносин на відстані, Дмитро Комаров продовжує шалено любити свою роботу і подорожі. А останню експедицію в Китай вважає однією з найбільш вражаючих в історії програми «Світ навиворіт».

«Вийшла, напевно, одна з найкрутіших експедицій, які у нас колись були. Ми потрапили в абсолютно інший Всесвіт, галактику і цивілізацію. У нас, як завжди, - ексклюзивчик. На те ми і «Світ навиворіт»! Я був послушником в монастирі Шаолінь. Думаю, такі репортажі більше не знайдеш. Жив в монастирі разом з усіма ченцями протягом декількох днів, відчув повністю їх побут. Я з ними засинав, прокидався, обідав, йшов на службу, мене приймав сам настоятель, а він - один з найвпливовіших людей в Китаї», - ділиться секретами зі зйомок ведучий.

Прем'єра нового сезону «Світу навиворіт», присвяченого Китаю, відбудеться на каналі «1+1» 29 січня о 22.45. У ньому Дмитро Комаров випробує на собі екстремальну китайську медицину, буде танцювати з локшиною, будувати крижане місто в Монголії і покаже всі складнощі роботи при температурі мінус 40 градусів.