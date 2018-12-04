"І досі не віриться": ще одна українська пісня підкорила Європу (відео)

Відео: YouTube/Riya Music

Композиція молодої української співачки RIYA під назвою "Полюси" виграла в Інтернет-версії Євробачення - конкурсі North Vision Contest, який проводився в YouTube.

RIYA (фото: прес-служба співачки)

Так, серед 26 фіналістів NVC саме Валерія Наливайко стала фавориткою і за оцінками журі (206 балів), і у глядацькому голосуванні (186 балів). Загалом, найвищі бали українці віддали Ірландія, Фінляндія, Казахстан, Мальта, Румунія, Норвегія, Польща, Угорщина, Іспанія, Нідерланди, Словаччина, Чорногорія та інші країни.

Скриншот поста (facebook.com/nvscofficial)

"Мені і досі не віриться. Це хоч і не телевізійна версія Євробачення, а Інтернет, тим не менш, все по-справжньому: бали, голосування, таблиці. Ця перемога для мене означає, що україномовна пісня реально може бути зрозумілою і улюбленою в світі. Оскільки це альтернативне змагання саме в Інтернеті, тут немає місця політичним рішенням, тут панує винятково музика і вподобання людей. Зараз мої сторінки в соцмережах завалені повідомленнями від закордонних глядачів, які вітають мене з перемогою", - поділилась враженням RIYA.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Раніше ми писали про те, що пісня популярної української групи KAZKA увійшла у топ-10 пісень світового чарту Shazam.

Крім того, саме ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіверсія синглу має більше 76 млн прослуховувань, а кліп подивилися вже майже 68 млн меломанів з різних країн. Тож і не дивно, що такий успіх "Плакала" спровокував хвилю забавних пародій на трек.

Відео: РБК-Україна