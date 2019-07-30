"Досі в шоці": Тодоренко здивувала раніше невідомими деталями про своє весілля

Регіна Тодренко і Влад Топалов досі із захопленням згадують своє грандіозне італійське весілля, яке відбулася 3 липня у Сорренто. Наречений і наречена відгуляли свято на розкішній віллі Асторія і навіть зняли фільм для шанувальників про те, як це було. Для ведучої спеціально пошили "сукню Джульєтти", яку вона пообіцяла тепер передавати у спадок, а кількість весільних знімків в альбомі досягло 1500 примірників! Організацією свята зайнялася сестра Влада, Аліна, яка також днями зіграла власне весілля! Музикант полетів у Таллін на торжество, в той час як Регіна залишилася вдома з сином Михайлом. Втім, зірка "Орла и Решки" вирішила також публічно привітати родичку і розповісти про її неоціненною допомогою.

На instagram-сторінці вона докладно описала виконану Аліною роботу, яка значно полегшила долю молодят, адже вони вирішили повністю довіритися їй.

"Аліна займалася всім і доводила до досконалості кожну дрібницю! Наприклад, щоб скласти меню, вона поспілкувалася з кожним (!) з гостей, щоб з'ясувати, що він їсть, а що ні. Кожен отримав докладний опис того, як дістатися в його готель, в результаті ніхто з наших гостей не загубився! Саме вона знайшла Віллу Astor, в яку я закохалася з першого погляду і розробила всю стилістику весілля!" - написала Регіна.

Регіна Тодоренко, Влад і Аліна Топаловы (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Окремої уваги заслуговував дрес-код для гостей. Регіна дуже переживала, адже присутні повинні були дотримуватися певного стилю в одязі.

"Багато наречених дуже бояться, що гості прийдуть на церемонію в білому одязі, всіляко акцентуючи увагу на тому, що ніхто, крім нареченої, не повинен бути в білому. Ми ж зробили все навпаки і були приємно здивовані, коли абсолютно всі гості з'явилися на весіллі у вбраннях, повністю відповідних дрес-коду. Це виглядало неймовірно красиво!" - зізналася телеведуча.

Регіна також зазначили, що Аліна знаходиться в цікавому положенні і чекає малюка, тому вона захоплюється енергійністю майбутньої матусі, яка зуміла організувати торжество по вищому розряду.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я шалено щаслива, що в нашій родині є людина, здатна перетворити хаос у впорядковане життя! Я досі в повному шоці і захваті від нашого весілля! До речі, організацією нашого весілля Аліна займалася будучи вагітною. Тепер я точно переконалася в тому, що вагітні жінки - це супер-жінки!" - підсумувала зірка.

Раніше Влад Топалов показав самотнє фото з весілля сестри в Талліні і спровокував питання про Регіну Тодоренко.

Нагадаємо, що Влад Топалов зробив раптове щире зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Сорренто.