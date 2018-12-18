"До мурашок": The Hardkiss представили кліп на пісню "Коханці"

Відео: THE HARDKISS - Коханці (youtube.com/THEHARDKISS)

Популярна українська група The Hardkiss, яка розповіла про екстрим на гастролях, презентувала кліп на пісню "Коханці". Це історія про "токсичні" відносини, які вразили мешканців цілого міста. Ролик був опублікований на Youtube-каналі групи.

Відзначимо, що "Коханці" - один з головних синглів нового альбому "Залізна ластівка". За два місяці пісня набрала більше 2 млн. YouTube-прослуховувань, а на концертах перетворилася в справжній гімн "закоханої" молоді.

"Навіть у мегаполісі долі людей тісно переплітаються. Ми всі любили, ми всі чиїсь колишні і майбутні. Минулі відносини, як тавро на все життя залишаються в нашій свідомості. Але це нормально, так буває, ми однакові в цьому відношенні. Ми такі, як є. Головне у всьому цьому вирі не втратити серце і здатність відчувати", — розповідає про пісню фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

Фото: The Hardkiss (прес-служба)

Режисером кліпу традиційно для The Hardkiss виступив креативний і музичний продюсер групи Вал Бебко. Інна Грабар стала другим режисером, а оператором-постановником був запрошений Ярослав Пілунський, з яким група працювала над відео "Мелодія" і "Organ". Хореографом-постановником виступила Юлія Сахневич.

Для кліпу "Коханці" The Hardkiss побудували ціле місто - місто коханців, кожен з яких травмований минулими стосунками.

Фото: The Hardkiss (прес-служба)

"Моя героїня в кліпі веде монолог, звертається до коханої людини, яка більше не чує і нічого не відчуває до неї, - розповідає Юлія Саніна. - Ще одна героїня - це образ чистої невинної душі, яка потрапляє у світ спокуси і пристрасті. Її біле плаття стає брудним від чужих рук - це такий символ впливу, який люди надають один на одного. У кліпі є ще кілька героїв і сюжетних ліній, символів і таємних смислів - нехай глядачі прочитають їх самостійно".

Фото: The Hardkiss (прес-служба)

Одразу ж після виходу відео шанувальники почали ділитися враженнями в коментарях. Практично всі залишилися в захваті від нової відеороботи, а деякі зазначили, що кліп просто "до мурашок".

"Вааааууу, агооонь, просто супербомбочка, браво Хардкисс!!!! МИ ТАКІ ЯК Є!!!";

"До мурашок, дуже круто!";

"The HARDKISS ви вкрали моє сердечко своїми піснями, це щось неймовірне!!!";

"Атмосферненько)). Так, ось так якщо подумати, навіть у величезному місті всі ми через тих чи інших людей пов'язані... коханці скрізь)";

"Цікавий кліп! Особливо сподобався відео ефект, коли люди переміщались вулицями міста.";

"Хлопці,вітаю вас з грандіозною прем'єрою!!! Яскравий,емоційний кліп з глибоким змістом на не менш розкішну пісню! Молодці! Так тримати!";

"Юля ми тебе всі дуже любимо!!! Дякую за цю пісню";

"Неймовірна робота,від якої мурашки по шкірі";

"Надзвичайно емоційно, найкращі, як завжди", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/THEHARDKISS)

Нагадаємо, солістка The Hardkiss Юлія Саніна взяла участь у підводній зйомці "Топ-моделі по-українськи".

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