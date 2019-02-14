"До мурашок": Полякова захопила живим виконанням пісні до Дня всіх закоханих

Шанувальники підкреслили, що у Полякової красивий голос

В честь Дня всех влюбленных 14 февраля Оля Полякова решила поздравить и напомнить своим поклонникам о важности самого нежного чувства с помощь пронзительной композиции "Любовь это…"

Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала видео живого выступления со своего грандиозного сольного концерта в столичном Дворце спорта еще в 2017 году. Сидя в воздушном вечернем платье за белоснежным роялем певица исполняет лирическую композицию, демонстрируя свой роскошный тембр и силу голоса. И несмотря на то, что песня была представлена пару лет назад, поклонники Поляковой под ее постом признались — от исполнения у них "мурашки по коже".

Оля Полякова - Любовь это…

"Все, что нам нужно — это любовь", — философски отметила Полякова.

В свою очередь подписчики поспешили оставить свои отзывы от композиции.

"Очень красиво и душевно!" — пишет katerina_sypivska.

"Очень нравится эта песня в таком исполнении!" — поддерживает bachina_elena.

"Аж мурашки по коже", — восхищается marinas_khin.

"Голос просто Вау", — отмечает k.yanuha.

"О це краса... а голі попки ми в Насті вже надивилися", — улыбается orisiagavriliv.

"Олечка, вы просто умница!" — пишет svetlanapedyk.

"Шикарная женщина, шикарная песня!" — подчеркивает oljga_vrublevskaja.

"Мурашки по коже от исполнения! Я в основном слушаю рок, но вы умничка!" — признается julimikeladze.

Напомним, ранее пикантное фото 18-летней Поляковой вызвало фурор в сети.

А что касается 14 февраля, то сегодня украинские звезды буквально устроили романтический флешмоб, публикуя редкие фото со своими любимыми.