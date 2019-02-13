"До болю, до тремтіння, до нудоти": Єфросиніна в Парижі поділилася відвертим

Ведуча також пояснила, чому не публікувала фото з Парижа

Маша Ефросинина посетила вместе со своей младшей сестрой Лизой Ющенко Париж, откуда, кстати, телеведущая практически не делилась никакими фотообновлениями. И все же в последний день своей поездки Ефросинина не смогла не поделиться с поклонниками душевным откровением и невероятным эмоциональным эффектом, полученным от просмотра фильма "Дау".

Ефросинина отметила, что не может, как и многие другие зрители, описать простыми словами происходящее в этом фильме. "Таких словоформ просто не существует, — пишет ведущая. — Увиденное за пределами понятных форм и представлений о сути человека".

При этом Маша уточняет, что фильм "Дау" — это "нечеловеческое внутреннее вскрытие", до боли, дрожи и тошноты одновременно.

Стильная Маша Ефросинина в Париже (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что фильм "Дау" режисера Ильи Хржановского рассказывает о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау.

Съемки фильма стартовали еще в 2008 году, однако премьера постоянно переносилась, из-за чего, кстати, главная героиня Радмила Щеголева (роль Конкордии Дробанцевой – жена Ландау, по мемуарам которой и писался сценарий) не могла больше нигде сниматься в около 8 лет, ведь по контракту она не могла учувствовать в съемках других кинолент до премьеры "Дау".

Показ картины начался лишь спустя много лет в Париже 24 января 2019 года. Его будут показывать без остановки (24 часа в сутки) до 17 февраля в театре Шатле (где ленту смотрела Ефросинина) и театре де ла Вилль.

Фильм открывает сложные моменты жизни Ландау, который пережил арест, был учасником "Атомного проекта" и стал одним из крупнейших ученых ХХ века.

Трейлер к фильму "Дау"

Свой откровенный пост Ефросинина также сопроводила объяснением того, почему ничем не делилась из Парижа.

"Этот Париж я запомню навсегда. Впервые за долгое время мы с Лизой только вдвоем. Впервые за, не помню сколько, никаких телефонов и соцсетей", — коротко написала Маша.

Напомним, ранее мы предлагали выбрать лучший образ в желтом костюме - Маша Ефросинина и Катя Осадчая. Пока что лидирует именно Ефросинина.

Также до этого ведущий Александр Скичко рассказал, как подкупил комплиментами Машу Ефросинину и получил работу.