Дні тако: особистий шеф-кухар Дженніфер Лопес розсекретив її "раціон стрункості"

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Час від часу Дженніфер і Алекс дозволяють собі "шкідливості"

Шеф-кухар Кельвін Фернандес, який працює на Дженніфер Лопес і її нареченого Алекса Родрігеса близько двох років, ділиться деякими продуктами, які зоряний дует «завжди» має у своєму холодильнику.

«У них є газована вода, свіжі фрукти і овочі, наприклад - полуниця, хоча Дженіффер не дуже велика його шанувальниця, але їх діти воліють їсти ягоди та фрукти», — розповів 33-річний Фернандес виданню Us Weekly.

«Вони завжди закуповують багато зелені: шпинат, огірки, селера, щоб робити свіжовичавлений овочевий сік».

Кельвін Фернандес звернув увагу, що здорові овочі необхідні, тому що Дженніфер Лопес (50 років), та її наречений Алекс Родрігес (44 роки), «люблять починати свій день з зеленого фрешу».

Тим не менше, основні продукти в холодильнику — це ситі інгредієнти для сніданку. «У пріоритеті – яйця, а так само філе з індички, — додав Фернандес. —Вони люблять курку і «яблучні» сосиски (прим.: популярний американський рецепт домашніх ковбасок включають в себе куряче м'ясо та яблука перетерті) вранці, грудку індички – це обов'язкова вимога, а також яєчні білки. Мені доводиться відокремлювати білки від жовтків щодня, протягом усього тижня».

Хоча особистий шеф-кухар зазвичай наповнює холодильник своїх клієнтів самостійно, Фернандес сказав, що у Лопес і Родрігеса є ціла команда людей, яка відповідає за те, щоб рефрижератор був упакований улюбленою їжею. «Їхня команда знає, що вони їдять на постійній основі, тому завжди є яйця, здорові закуски і трошки «нездорових» закусок для дітей», — пояснив він, маючи на увазі чотирьох дітей сімейства.

У Лопес і Родрігеса велика, об'єднана сім'я: 12-річні близнюки Макс і Емма, які народилися від попереднього шлюбу Джей Ло. У свою чергу, екс-бейсболіст також має двох дітей від колишньої дружини Синтії Скертис: 15-річна Наташа Елла, якій нещодавно виповнилося 12.

«Для мене найголовніше, щоб комора і холодильник завжди були укомплектовані. Я думаю, що найголовніше для Дженні і Алекса - це своєчасність і послідовність. Я і моя команда добре справляємося зі своїми обов'язками», — сказав Фернандес.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Шеф кухар зізнався, у зіркової пари є схильність до мексиканської кухні. «Ми іноді влаштовуємо дні тако. Це може бути вівторок, середа або четвер – без різниці, але вони дуже люблять тако», — сказав він.

Тим не менш, Фернандес розповів виданню, що зовсім неважливо, що подають до столу на обід або вечерю: «Справа в тому, що для них найголовніше - обідати разом. Це особливо помітно, коли настають свята», — пояснив він.

Фернандес зізнався, що незважаючи на те, що готує сімейства щодня, він досі відчуває «метелики в животі, коли бачить колишнього бейсболіста і номінанта на Греммі Алекса Родрігеса. «Я є самим справжнім фанатом Дженні і Алекса, і дуже радий, що мені випав шанс бути частиною тих знаменних подій і досягнень («Золотий Глобус", «Оскар», «Еммі»), які святкувалися в цьому будинку», — описує свої враження шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами в ефектному рожевому міні.