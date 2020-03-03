Дмитро Шуров розповів про сина: Він більш людяний, ніж я

Дмитро Шуров з дружиною і сином (фото: соцмережі артиста)

Шуров впевнений, що син взяв найкраще від матері і зоряного батька

У відвертому інтерв'ю для рубрики «Ексклюзив» програми «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», популярний артист Ріапобой Дмитро Шуров дав поради батькам щодо виховання дітей та поділився жорстокими історіями зі свого дитинства.

Дмитро Шуров – популярний український артист, пише музику не для себе, але й для свого сина. Минулого року Дмитро розповідав про плани шістнадцятирічного сина Лева випустити альбом, щоправда, сам хлопець проти розповсюдження інформації про його творчу діяльність.

«Ой ой. Він уже записав два сольні альбоми, але зараз створив рок-гурт і вони готують новий альбом. Він мені заборонив щось розповідати в інтерв'ю, тому що дуже часто все змінюється», – зізнався Pianoбой Дмитро Шуров в ефірі каналу «Україна».

Також музикант зазначив – сьогодні для їхньої родини найактуальнішим є питання про те, куди поступати навчатися Леву, адже той хоче працювати в Україні. Натомість сам Дмитро так хоче, аби його син вчився за кордоном ще й тому, що колись це була його заповітна мрія.

А ще Дмитро розповів, що Лев узяв тільки найкраще від нього та від дружини Ольги:

«Він є втіленням справедливості цього світу, тому що він реально 50/50 від мене і від неї – і зовнішньо, і емоційно. Мені здається, що він більш людяний, ніж я. Я дуже сконцентрований на музиці, а він, на мою думку, набагато тонкіше відчуває світ, помічає людей, їхні емоції, переживання».

Та навіть такий хлопець не всім може подобатися. Артист зізнався, що його син Лев, як і він колись потерпав від булінгу.

«До нього багато чіплялися через зачіску. Він кучерявий, була така грива. Трошки чіплялися через мене, при чому не з боку дітей, а з боку викладачів, що найсумніше. Були такі речі – нехай батько дасть концерт у нашій школі. Ми перевели його до іншої школи, і зараз все прекрасно! – розповів артист. – У мене були всілякі випадки булінгу. Я вважаю, що коли дитина приходить в клас, а їй кажуть: «Сорян, в класі немає місця. Ось, ми можемо тебе посадити лише за підвіконня». Ти сидиш один, застудився, тому що весь час дуло, і 3 тижні навчання пропустив. Коли повернувся, за підвіконням сиділо вже двоє студентів, а мене тоді посадили за стіл вчительки».

Після такого досвіду Дмитрові надважливо, щоб його син знав – він завжди може прийти до батька.

«Я всім молодим батькам можу дати лише дві поради. Тата включайте з самого початку, а не тоді, коли він захоче перший велосипед чи сісти за кермо вашого автомобіля – вже буде запізно. Нехай ваш син чи донька бачить, як тато може плакати, що в нього теж є моменти слабкості, нехай бачить, як мама гребе в якійсь ситуації, а та, в свою чергу, нехай все пояснить», – дав пораду всім батькам Дмитро Шуров в програмі «Ранок з Україною».

В усіх цих ідеях Дмитра підтримує жінка, без якої він не уявляє свого життя – дружина Ольга, яка за сумісництвом ще й піар-директор чоловіка-музиканта. Здається, що саме з нею Дмитро став остаточно впевненим і у собі, і у тому, що робить.