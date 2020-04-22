Дмитро Комаров дізнається свою долю у китайських провісників

Вже сьогодні о 22.45 глядачів каналу «1+1» чекають одразу дві серії тревел-шоу Світ навиворіт. Цього разу Дмитро Комаров вирушить у сучасний і футуристичний мегаполіс Гонконг, де кожен 7 житель - мільйонер. Команда «Світу навиворіт» дізнається, як в Гонконзі будують найвищі хмарочоси, покаже зворотній бік заможного життя мегаполісу, а також спробує долю Дмитра Комарова та України у китайських провидців майбутнього.

Гонконг - один з найбільш густонаселених міст в Китаї, де технології майбутнього існують поруч з тисячолітніми традиціями. Сьогодні в Гонконзі живе понад 7 мільйонів людей, але через специфіку гірського ландшафту на таку кількість населення землі катастрофічно не вистачає. Тому мегаполіс розростається не вшир, а вгору.

Хмарочоси в Гонконзі з'являються в дуже швидких темпах. Китайські будівельники зводять один поверх будівлі в рекордно короткий термін - один тиждень. Але якщо подивитися через призму європейських стандартів, то їх методи будівництва дивують. Дмитро Комаров на один день приєднається до бригади гонконгських висотників і разом з ними вирушить на будівництво чергової 100-поверхової будівлі. «Світ навиворіт» покаже глядачам, які найдавніші технології досі використовую китайці.

«Дивно, що такою технологією не користуються в світі. Спочатку я скептично ставився до такого методу, але коли я поспілкувався з цією командою будівельників, моя думка змінилася», - зробить свої висновки Дмитро Комаров після грандіозного будівництва.

Крім того, у новій серії Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв на одну добу орендують квартиру в найвідомішій будівлі Гонконгу - так званому «інстаграмному» будинку. Фотографія на тлі його фактурного фасаду - обов'язкова частина кожної туристичної поїздки.

Незважаючи на те, що хмарочоси в Гонконзі ростуть швидше, ніж в інших країнах, квартир на всіх жителів все одно не вистачає. За традицією програми, Дмитро Комаров вирушить на пошуки іншої сторони життя міста-мільйонера. Команді тревел-шоу ексклюзивно вдасться потрапити в район найбідніших жителів. Українці вперше побувають у квартирах розміром всього в три квадратних метри і покажуть побут їх власників.

У другій серії глядачів чекає вражаючий виворіт сучасного мегаполісу - незвичайні китайські похоронні традиції. «Світ навиворіт» покаже, як Гонконг вирішує проблему з нестачею місць для поховання, чому китайці перетворюють прах рідних в дорогоцінні каміння, і що купують в спеціальних супермаркетах з товарами для померлих.

Також команда тревел-шоу побуває в ще одному специфічному місці - на вулиці провидців. У Гонконзі легально працює цілий квартал з послугами ворожок і магів, до яких за порадами звертаються бізнесмени, політики і звичайні жителі. Дмитро Комаров поспілкується з декількома провісниками і спробує дізнатися у них свою долю, а також долю України.

Що передбачать Дмитру Комарову гонконгські провидці, і чим ще дивує сучасний Гонконг - дивіться в нових серіях «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками "Світу навиворіт".