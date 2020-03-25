Дмитро Комаров у Шанхаї протестує найшвидший у світу потяг та познайомиться з китайцем, який обманув час

Дмитро Комаров в Китаї (фото: 1+1)

Дмитро Комаров дізнається, як в 70 років виглядати на 35, і побуває в місті майбутнього

У новому випуску тревел-шоу «Світ навиворіт», який вийде вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1», українські мандрівники Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв покажуть глядачеві, як в сучасному Китаї новітні технології сусідять зі стародавніми традиціями. А також познайомляться з «людиною без віку» і пізнають його секрет вічної молодості.

Китай - передова країна в світі за розвитком сучасних технологій. У новому випуску команда «Світу навиворіт» поїде в одне з найбільш високотехнологічних міст Піднебесної - Шанхай. Саме тут знаходиться сучасне «чудо техніки» - найшвидший пасажирський потяг у світі.

Але потяг у Шанхаї - далеко не єдина інженерна гордість Китаю. У новому випуску «Світ навиворіт» покаже глядачам також інше місто майбутнього і футуристичної архітектури - Гуанчжоу. Тут Дмитро Комаров не тільки здивується рівню розвитку інфраструктури та технологій, але і зануриться в зовсім інший світ - величезний район народних аптек. І покаже, як в лікувальних цілях жителі Піднебесної використовують найнесподіваніші речі.

Поки китайці шукають секрет вічної молодості на ринках медицини, «Світ навиворіт» зустріне людину, яка вже втілила ці бажання в життя. Команда тревел-шоу познайомиться зі справжньою суперзіркою Піднебесної - чоловіком, який виглядає значно молодшим своїх років.

Він отримав титул наймолодшого дідуся Китаю і виграв конкурс краси серед літніх людей. На перший погляд, ніхто не може здогадатися, скільки йому років, адже виглядає він значно молодшим навіть багатьох голлівудських зірок в його віці. У свої роки герой програми відчуває себе чудово, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і знімається у фотосесіях.

Щоб розгадати секрет молодості цього дідуся, Дмитро Комаров навідається до нього в гості і випробує на собі всі незвичайні і секретні практики, за допомогою яких чоловікові вдалося обманути час. А також дізнається, як в 70 років виглядати на 35.

Торговий центр китайської народної медицини, найвищий оглядовий майданчик в світі і таємні інгредієнти рецепту вічної молодості - дивіться у новому випуску «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав, як працює з дому під час карантину.