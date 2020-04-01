Дмитро Комаров приготує танцюючу локшину і спробує на смак екзотичних комах

У новій серії тревел-шоу "Світ навиворіт", яка вийде сьогодні о 22.45 на каналі "1+1", Дмитро Комаров продовжить відкривати Китай і в цей раз покаже дивовижну гастрономічну бік Піднебесної.

З усіх країн, де за 11 сезонів шоу побував «Світ навиворіт», Китай - найбагатша у плані кулінарії. У кожному куточку Піднебесної місцеві кулінарні традиції вражають своєю різноманітністю - такої кількості страв і закусок не зустрінеш більше ніде в світі.

У новій серії тревел-шоу Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв вирушать в одну з провінцій Піднебесної - Сичуань, щоб показати глядачам вражаюче кулінарне шоу і незвичайну ферму, де вирощують досить екзотичний продукт для китайських закусок.

Першим пунктом призначення гастрономічної подорожі стане кафе, яке встигло прославитися на всю країну завдяки незвичайному приготуванню традиційної китайської локшини. Щодня сотні туристів збираються біля цього закладу, щоб подивитися на вражаюче шоу - танець кухаря з локшиною. А відкрита кухня тут більше схожа на справжній паркет, де співробітники ресторану показують танцювальні «па», спритно закидаючи в каструлю 50-метрові стрічки локшини.

Ексклюзивно для «Світу навиворіт» шеф-кухар ресторану пустить Дмитра Комарова на кухню і спробує навчити його цьому незвичайному кулінарному ремеслу.

«Танець з локшиною схожий на вправи гімнасток зі стрічкою, тільки локшина дуже тонка, ніжна, та ще й слизька від соняшникової олії. З нею дійсно нелегко впоратися, але я - кухар відчайдушний, і швидко не здаюся!» - поділиться враженнями ведучий.

Наступною кулінарної ціллю для «Світу навиворіт» стане ще одне дуже незвичайне місце - невелика ферма де вирощують один з елементів китайської кулінарії - тарганів.

Як влаштований бізнес по вирощуванню комах, які екзотичні страви спробує Дмитро Комаров і яке екстремальне парі запропонує укласти ведучому господар ферми - дивіться в новій серії «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».