Дмитро Комаров відшукає китайський еліксир молодості і покаже село доларових мільйонерів

Дмитро Комаров в Китаї (фото: 1+1)

У новому випуску «Світу навиворіт» Дмитро Комаров дізнається головний секрет еліксиру молодості китайців і на власні очі побачить, якою ціною в Піднебесній заробляють мільйони доларів

Сьогодні, 11 березня, в 22.45 глядачів каналу «1+1» чекає наступний випуск тревел-шоу «Світ навиворіт». У продовженні китайського сезону Дмитро Комаров шукатиме секрет феноменального здоров'я китайської нації і розбиратиметься в особливостях їх традиційної медицини.

Саме в Китаї зафіксовано рекордну кількість довгожителів. Тут люди примудряються не лише дожити до 100 років, а й при цьому завжди залишатися енергійними і бадьорими. У пошуках феноменальної загадки здоров'я жителів Піднебесної Дмитро Комаров вирушить в незвичайну аптеку в Гонконзі, де продають найрідкісніші інгредієнти. Тут ліки можуть складатися з чого завгодно - від кори дерева і морських ракушок до тарганів і кісток тварин. Кажуть, що саме в таких місцях можна відшукати корінь безсмертя і еліксир вічної молодості.

«Те, що ми шукаємо сьогодні, не можна просто так купити в звичайній аптеці. Багато подібних ліків шокують весь світ - їх продають з-під прилавка, і не особливо афішують», - коментує ведучий.

Дмитро Комаров покаже українським глядачам, який чудодійний засіб китайці використовують як еліксир молодості.

Ще одним важливим елементом китайської традиційної медицини є зміїні настоянки. З давніх-давен вважається, що вони можуть вилікувати всі хвороби. У Китаї їх можна вільно купити в будь-якій аптеці, на ринку, або в навіть торговому центрі.

Команда «Світу навиворіт» поїде на особливу ферму, де вирощують змій і виготовляють лікувальні настоянки. Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв побачать, здавалося б, звичайне китайське селище. Але саме тут більшість жителів займаються специфічним видом бізнесу. У невеликому містечку живе всього 170 сімей, і ще 30 років тому це було одне з найбідніших поселень. Все змінилося, коли один з його жителів заснував першу зміїну ферму.

Сьогодні свої зміїні ферми має кожен другий житель села, а кожен 10-й з них - доларовий мільйонер. В середньому їх заробітки коливаються від 150 тисяч доларів до 12-15 мільйонів в рік. У селі доларових мільйонерів «Світ навиворіт» познайомиться з живою легендою - першовідкривачем «зміїного» бізнесу. А також покаже, як він зумів заробити мільйонні статки.

Як китайські фермери вирощують змій і готують з них безліч варіантів різних настоянок, яке диво побачить на фермі Дмитро Комаров, а також яка небезпека чекала ведучого в селі - дивіться у новому випуску програми «Світ навиворіт» сьогодні о 22.45 на каналі «1+1» .