Дмитро Комаров відправився на пошуки Нового Будди, який повинен врятувати весь світ

Сьогодні, 29 квітня, о 22.45 на каналі «1+1» виходить фінальний подвійний випуск весняного сезону тревел-шоу «Світ навиворіт». Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв, побувавши у всіх куточках Піднебесної, в цей раз вирушать в саму таємничу частина експедиції - китайські гори.

Стародавні китайці називали гори сходами в небо і вірили, що на їх вершині живуть боги, які створили все людство. Недосяжні, містичні і безмежні висоти стали для китайців центром релігійного життя. У цій частині експедиції по духовним місцям Піднебесної Дмитро Комаров відшукає в горах містичне послання предків про пришестя на Землю Нового Будди. Жителі Китаю вірять, що Новий Будда зможе зробити весь світ щасливим, зупинивши кризи, проблеми та катаклізми.

Його пришестя буддисти чекають століттями і передають цю легенду з покоління в покоління. Ще понад тисячу років тому китайці вирізали в горі гігантську статую Будди Майбутнього і стверджують, що він буде виглядати саме так. Дмитро Комаров вирушить в це місце паломництва і покаже глядачам, як предкам вдалося вирубати в скелі 70-метрового Будду.

Монахи розкажуть українським мандрівникам, де саме по древнім легендам повинен з'явитися Новий Будда. Змінивши маршрут подорожі, команда «Світу навиворіт» поїде в однин з найкрасивіших монастирів Китаю на пошуки людини, яка змінить життя всієї планети.

Крім того, у новій серії «Світу навиворіт» глядачів чекає знайомство з ще однією надлюдиною - легендарним майстром, який в буквальному сенсі приручив розпечений метал. Він є одним з останніх майстрів тисячолітньої китайському традиції і створює небезпечне і видовищне шоу - феєрверк з розпеченого до 1600 градусів металу. Дмитро Комаров дізнається всі секрети створення незвичайного салюту під назву «Залізна квітка», а також сам ризикне стати учасником екстремального вогняного шоу.

«Якщо я допущу помилку, ризикую отримати дуже сильні опіки», - поділиться своїми побоюваннями перед виходом на сцену ведучий.

Чи вдасться Дмитру Комарову знайти майбутнього Будду, які ще секрети приховують містичні вершини Піднебесної, і як жителі невеликого китайського села прорубали в горах дорогу смерті - дивіться у фінальній подвійний серії весняного сезону «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1» .

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова спантеличила мережа висловлюванням про чоловіка.