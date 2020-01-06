Дмитро Комаров і його молода дружина зворушливо вітають з Різдвом з Сінгапуру

Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко і Комарів знову підготували листівку на екзотичному тлі

Відомий український мандрівник Дмитро Комаров і його дружина, модель і Міс Україна-2016 Олександра Кучеренка все ще насолоджуються відпочинком в компанії один одного в Сінгапурі. В далеку країну пара прилетіла на новорічні та різдвяні канікули. Все ж Олександра і Дмитро бачаться не так часто, як їм би того хотілося. Наприклад, велику частину 2019 році Комарів провів в експедиції до Бразилії, а також у підготовці до нової серії програм "Світ Навиворіт". Тому будь-яку можливість провести час разом пара використовує по максимуму.

Проте навіть у Сінгапурі Комарів та Кучеренко не забувають про шанувальників. І надсилають свій в прямому сенсі теплий привіт.

Наприклад, молодята опублікували фотолистівку на Новий рік 2020, який відсвяткували прямо на пляжі! Більш того, модель навіть примудрилася приготувати олів'є в екзотичній країні. Так що "найголовніша традиція" зустрічі нового року була дотримана.

Тепер же зіркова пара залишила привітання на Різдво 2020, яке відзначають сьогодні - в ніч на 7 січня. І знову на тлі екзотичних пейзажів, що виглядає дуже незвично.

Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров вітають з Різдвом 2020 (фото: instagram.com/komarovmir)

“Друзі, наша родина вітає вас з Різдвом і новим роком!" - пише Комаров.

Мандрівник у зверненні до шанувальників вирішив нагадати про свою благодійну ініціативу "Чашка кави".

“Святий вечір хочу вам подякувати за те, скільки чудес ви зробили в минулому році, беручи участь у благодійній програмі #чашкакофе! Кожен з вас і є справжній чарівник, а разом ми - велика сила! Тим, хто ще не обзавівся символом цього року, хочу нагадати, що ми з @andre_tan_official запустили в продаж нову благодійну іграшку. Всі гроші від продажу йдуть на допомогу підопічним #чашкакофе. Тобто, купуючи собі або на подарунок таку іграшкову щура, символу року, ви допомагаєте врятувати життя хворої дитини", - підкреслює Дмитро.

Тим часом шанувальники зіркової пари поспішили залишити свої захоплені коментарі:

"Діма, за все твоє добро тобі дісталася така прекрасна дружина, дуже рада за Вас, ви прекрасна пара"

“Дмитро, вас і вашу дружину з новим роком та різдвом! Щастя, удачі, любові, здоров'я і всього найкращого в новому році"

"Ви найкращі"

“Спасибі Вам! З Різдвом Вас! Ви класні"

"Як же я люблю Вас"

Скріншот коментарів: instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренка підкорила новорічних ретро-образом.