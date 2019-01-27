"Для тих, хто переживає розлучення": Фреймут дала неоднозначний натяк

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча порекомендувала свій топ-3 книг січня

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, чий новий образ недавно викликав гарячі суперечки в мережі, поділилася з шанувальниками своїм списком книг, які вона прочитала в січні 2019 року. Порди передплатникам, що почитати, зірка дала у своєму офіційному акаунті в Instagram.

У себе на сторінці Ольга написала, що не любить, коли їй щось нав'язують або радять. Тим не менш, їй захотілося поділитися з фоловерами списком тих книг, які вона прочитала за січень 2019 року і які радить прочитати всім іншим.

"Чомусь захотілося вам порадити, хоча сама терпіти не можу, коли мені нав'язують. Порадити почитати. Мій список січня, те, що читала в цьому місяці, коли укладала малюків спати", — написала Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Слід зазначити, що в списку Ольги Фреймут – переважно класична і навіть філософська література.

1. Зломлена. Симона де Бовуар. Як зазначила Фреймут, це "книга для тих, хто переживає розлучення".

"Я прочитала – і ще більше почала цінувати сім'ю", — додала ведуча.

2. Мері Вестмакотт (Агата Крісті). Психологічний роман "Giant's Bread".

"Книга написана англійською. Перекладу немає. Але мова лаконічна, без бароко. Ви впораєтеся. Роман для тих, хто ставить професію понад усе", — написала Фреймут про книги Агати Крісті.

3. Kevin Kwan "Crazy Rich Asians". Безтурботна проза – як серіал, який не чіпає душу.

"Тільки настрій. Напевно, ви його читали. Але раптом. Теж англійською", — додала вона.

На цьому список січневих книг від Ольги Фреймут закінчився.

"Доброго воскресіння, з любов'ю" - завершила зірка свій пост.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/freimutolia

Раніше ми писали про те, що Ольга Фреймут похвалилася сімейним рекордом.

Нагадаємо, ми також писали про головний секрет виховання дітей від Ольги Фреймут.

Відео: РБК-Україна