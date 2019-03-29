"Для драматургії": Леся Нікітюк "засвытила" кругленький животик

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча постала перед шанувальниками у відвертій сукні-міні

Популярна українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк вміємо заінтригувати публіку, а від очей її шанувальників не може вкритися ні одна важлива деталь, адже вони хочуть знати все про свою улюбленицю. Так, ще взимку інтернет-публіка цікавилася долею каблучки на пальчику у ведучої після розриву з її нареченим, і знаменитості довелося розповідати, що прикрасу вона носить давно, тому не варто шукати в цьому привід для сенсації. Тепер і сама Леся вирішила пожартувати над підписниками Instagram, продемонструвавши буквально на очах вирісший животик.

Зірка в облягаючій червоній сукні з воланом оригінального крою стоїть біля дзеркала і веде імпровізований репортаж з гримерки. Її струнка фігура на очах змінюється, адже Леся надуває живіт і встигає пожартувати, звертаючись до візажиста Світлани: "Чи все-таки втягнути? Або краще так для драматургії?"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леді Ле вирішила станцювати під пісню Артура Пирожкова, він же шоумен Олександр Ревва "Зацепила". Ведуча продемонструвала свої нескінченні ноги і повідомила в підписі до кадру: "Танець фінального знімального дня". Таким чином Леся дала зрозуміти, що запис програми "Хто проти блондинок?" підійшов до кінця, і незабаром свіжі випуски вийдуть на екрани країни.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк захопила образом у сукні-піджаку, доповнивши свій лук сітчастими велосипедками. Фани зірки назвали її образ хвилюючим і спокусливим.

Також Лесю Нікітюк незабаром можна буде побачити на екрані в кокетливій неоновій сукня-міні фасону бебі-дол, що підкреслила її струнку фігуру. Саме в цьому вбранні вона з'явиться на знімальному майданчику одного з випусків програми "Хто проти блондинок?"

До речі, Леся Нікітюк в пікантному вбранні "заслужила" комплімент від співачки Олі Полякової. Ведуча обрала сукню-піджак оригінального крою.