ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Для драматургії": Леся Нікітюк "засвытила" кругленький животик

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2019 - 15:39
"Для драматургії": Леся Нікітюк "засвытила" кругленький животик
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча постала перед шанувальниками у відвертій сукні-міні

Популярна українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк вміємо заінтригувати публіку, а від очей її шанувальників не може вкритися ні одна важлива деталь, адже вони хочуть знати все про свою улюбленицю. Так, ще взимку інтернет-публіка цікавилася долею каблучки на пальчику у ведучої після розриву з її нареченим, і знаменитості довелося розповідати, що прикрасу вона носить давно, тому не варто шукати в цьому привід для сенсації. Тепер і сама Леся вирішила пожартувати над підписниками Instagram, продемонструвавши буквально на очах вирісший животик.

Зірка в облягаючій червоній сукні з воланом оригінального крою стоїть біля дзеркала і веде імпровізований репортаж з гримерки. Її струнка фігура на очах змінюється, адже Леся надуває живіт і встигає пожартувати, звертаючись до візажиста Світлани: "Чи все-таки втягнути? Або краще так для драматургії?"

&quot;Для драматургії&quot;: Леся Нікітюк &quot;засвытила&quot; кругленький животик

&quot;Для драматургії&quot;: Леся Нікітюк &quot;засвытила&quot; кругленький животик

&quot;Для драматургії&quot;: Леся Нікітюк &quot;засвытила&quot; кругленький животик

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Леді Ле вирішила станцювати під пісню Артура Пирожкова, він же шоумен Олександр Ревва "Зацепила". Ведуча продемонструвала свої нескінченні ноги і повідомила в підписі до кадру: "Танець фінального знімального дня". Таким чином Леся дала зрозуміти, що запис програми "Хто проти блондинок?" підійшов до кінця, і незабаром свіжі випуски вийдуть на екрани країни.

&quot;Для драматургії&quot;: Леся Нікітюк &quot;засвытила&quot; кругленький животик

&quot;Для драматургії&quot;: Леся Нікітюк &quot;засвытила&quot; кругленький животик

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк захопила образом у сукні-піджаку, доповнивши свій лук сітчастими велосипедками. Фани зірки назвали її образ хвилюючим і спокусливим.

Також Лесю Нікітюк незабаром можна буде побачити на екрані в кокетливій неоновій сукня-міні фасону бебі-дол, що підкреслила її струнку фігуру. Саме в цьому вбранні вона з'явиться на знімальному майданчику одного з випусків програми "Хто проти блондинок?"

До речі, Леся Нікітюк в пікантному вбранні "заслужила" комплімент від співачки Олі Полякової. Ведуча обрала сукню-піджак оригінального крою.

Зухвала і з рожевою помадою: Леся Нікітюк показала себе в 17 років Королева дискотеки: Леся Нікітюк блиснула стрункою фігурою в блискучій міні-сукні
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся