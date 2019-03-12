Довгонога Леся Нікітюк поплавала в Єгипті з дельфінами

Розкішна фігура Лесі на шикарній яхті - справжня прикраса Єгипту

Телеведущая с невероятным чувством юмора, которая не дает спуску своим хейтерам в соцсетях, не так давно оправилась на очередной отдых в Египет, и продолжила демонстрировать купальники из своей богатой коллекции.

Делится Леся подробностями отдыха в теплых краях и со своими подписчиками в Instagram, публикуя фото и видео из Шарм-ель-Шейха.

Проведя утро за спортивными упражнениями с инструктором знаменитость решила развлечься на море в полосатом купальнике.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ребятки, сегодня мы отправились на снорклинг ... ну тот, что насморка", - пошутила телеведущая, имея ввиду подводное плаванье с маской и дыхательной трубкой.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Наняв яхту, Леди Ле с компанией поплыла понаблюдать за рыбками, а посчастливилось ей увидеть дельфинов, которые в Египте большая редкость. Дельфины близко к себе знаменитость не подпустили, так что пришлось ей довольствоваться медузами.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники ведущей отметили, что она хорошеет с каждым днем, никакие all inclusive с восточными деликатесами на нее не действуют, а осиной талии можно только позавидовать.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Блииннн ну как!!! Как можно так круто похудеть!!!! Леся - фигура отпад!!" - alenkamostova

"Похудела! Красотка!" - nina.velikanova

"Леся, а почему вы живот закрывали в сториз? По-моему все отлично", - juliejett5285

"Вы очень украшаете Египет", - vladijas

"Такая стройная и длинноногая!" - nadezhdaponomarenko4667

"Богиня Египту!" - pavelbondarenko1609

"Леди совершенство", - olga__68__

"Ноги тоже ушей, талия как у осы, огонь", - pangolin.jewelry.

Напомним, что недавно Леся сверкнула грудью на пикантном фото из Египта, чем привела своих поклонников в восторг.

А еще, телеведущая своим подписчикам похвасталась победой в "звездном" конкурсе красоты.