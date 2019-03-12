Довгонога Леся Нікітюк поплавала в Єгипті з дельфінами

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Розкішна фігура Лесі на шикарній яхті - справжня прикраса Єгипту

Телеведуча з неймовірним почуттям гумору, яка не дає спуску своїм хейтерам в соцмережах, нещодавно відправилася на черговий відпочинок до Єгипту і продовжити демонструвати купальники зі своєї багатої колекції.

Ділиться Леся подробицями відпочинку в теплих краях і зі своїми передплатниками в Instagram, публікуючи фото і відео з Шарм-ель-Шейха.

Провівши ранок за спортивними вправами з інструктором знаменитість вирішила розважитися на море у смугастому купальнику.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Рєбяткі, сьогодні ми вирушили на снорклінг ... ну той, шо від насморка", - пожартувала співачка, маючи на увазі підводне плавання з маскою і дихальною трубкою.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Найнявши яхту, Леді Ле з компанією попливла поспостерігати за рибками, а їй пощастило побачити дельфінів, які в Єгипті велика рідкість. Дельфіни близько до себе знаменитість не підпустили, так що їй довелося задовольнятися медузами.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники ведучої відзначили, що вона гарнішає з кожним днем, ніякі all inclusive зі східними делікатесами на неї не діють, а талії, як у оси можна тільки позаздрити.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Блииннн ну як!!! Як можна так круто схуднути!!!! Леся - фігура відпад!!" - alenkamostova

"Схудла! Красуня!" - nina.velikanova

"Леся, а чому ви живіт закривали в сториз? По-моєму все відмінно", - juliejett5285

"Ви дуже прикрашаєте Єгипет", - vladijas

"Така струнка і довгонога!" - nadezhdaponomarenko4667

"Богиня Єгипту!" - pavelbondarenko1609

"Леді досконалість", - olga__68__

"Ноги теж вух, талія як у оси, вогонь", - pangolin.jewelry.

Нагадаємо, що нещодавно Леся засвітила грудьми на пікантному фото з Єгипту чим привела у захват своїх шанувальників.

А ще, телеведуча своїм підписникам похвалилася перемогою в "зоряному" конкурсі краси.