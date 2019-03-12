Довгонога Леся Нікітюк поплавала в Єгипті з дельфінами

Розкішна фігура Лесі на шикарній яхті - справжня прикраса Єгипту
Телеведуча з неймовірним почуттям гумору, яка не дає спуску своїм хейтерам в соцмережах, нещодавно відправилася на черговий відпочинок до Єгипту і продовжити демонструвати купальники зі своєї багатої колекції.
Ділиться Леся подробицями відпочинку в теплих краях і зі своїми передплатниками в Instagram, публікуючи фото і відео з Шарм-ель-Шейха.
Провівши ранок за спортивними вправами з інструктором знаменитість вирішила розважитися на море у смугастому купальнику.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Рєбяткі, сьогодні ми вирушили на снорклінг ... ну той, шо від насморка", - пожартувала співачка, маючи на увазі підводне плавання з маскою і дихальною трубкою.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Найнявши яхту, Леді Ле з компанією попливла поспостерігати за рибками, а їй пощастило побачити дельфінів, які в Єгипті велика рідкість. Дельфіни близько до себе знаменитість не підпустили, так що їй довелося задовольнятися медузами.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники ведучої відзначили, що вона гарнішає з кожним днем, ніякі all inclusive зі східними делікатесами на неї не діють, а талії, як у оси можна тільки позаздрити.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що нещодавно Леся засвітила грудьми на пікантному фото з Єгипту чим привела у захват своїх шанувальників.
А ще, телеведуча своїм підписникам похвалилася перемогою в "зоряному" конкурсі краси.