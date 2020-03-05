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Діва! Розкішна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 10:42
Діва! Розкішна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала бекстейдж зі зйомок

Регіна Тодоренео не звикла сивіти на місці – просто продуктивного відпочинку з мамою, сестрою та сином Майклом на екзотичних островах, вона з новими силами взялася до роботи. Ведуча знімає своє авторське шоу "П'ятниця з Регіною", а також засвітилася в новому проекті на російському телебаченні. Так, Регіна з'явилася на музичному шоу "Маска", де виконує роль члена журі. Відео з бекстейджа вона поділилася в Instagram.

Зірка з'явилася в студії в чорній сукні без бретелей, розшитійому пайетками. Особлива гордість – розкішні блискучі і хвилясті локони Регіни, що дістають до талії. Також вона засвітила татуювання на передпліччі. Макіяж – в легенях нюдовых тонах. В якості аксесуарів – ефектні звисаючі сережки.

Шанувальники Регіни не змогли встояти перед розкішним образом зірки. Вони розглянули кожну деталь і прийшли до висновку, ведуча просто неймовірна!

Владу пощастило: Регіна Тодоренко закарбували інтимний момент з чоловіком на камеру

  • Регіна, ви шикарна жінка
  • Красуня!
  • Супер, які ж все-таки у нас красиві жінки
  • Чудово – чудово
  • Дуже красива
  • Красуня
  • Клас
  • Діва! І дуже справжня! Захоплююся Вами, Региночка
  • Богиня
  • Наша Зірочка! Наша улюблена одеситка
  • Милота

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко показала ефектний шпагат в туфлях на шпильці. Акробатикою вона зайнялася прямо в знімальному павільйоні. Також вона зробила пару трюків у повітряному кільці, причому прямо в діловому костюмі.

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Новини України Регіна Тодоренко
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