Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка відпочиває в Порту

Українська травесті-діва Монро дуже активна в соцмережах - вона із задоволенням спілкується з шанувальниками, дає їм мудрі поради і заряджає позитивом, а також ділиться ефектними фотографіями. Так, нещодавно артистка розповіла, де можна взяти підтримку тим, кого не розуміють в сім'ї або в колі друзів. Зараз же вона відправилася в невелику відпустку в свою улюблену Португалію.

Монро показала на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить час в південній країні. Вона поділилася ефектним фото з міста Порту, на якому позує на мосту з видом на річку. Одну ногу артистка задрала на огородження моста, демонструючи вражаючу розтяжку - майже шпагат!

Для прогулянки Монро вибрала чорні бриджі, білий плащ і бірюзові кросівки. Завершують образ помаранчева пов'язка на голові і салатова сумка, а також яскравий макіяж.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Наська, угомонись Хочу тут жити! У сумці скляні стакани і пляшка портвейну", - поділилася травесті-діва, зробивши відсилання до любительці шпагатів Анастасії Волочкової.

Фолловери не змогли залишитися байдужими і залишили невгамовній Монро безліч захоплених відгуків.

ну красуня, що сказати

Який гарний вигляд, і ви,звичайно ж,теж дуже гарна!)

Мій фаворит Лісабон. Портвейн обов'язковий. І так, хочу там жити теж.

Ось тут ви класна, наша улюблена

О, я вчора дивилася відео, де ви говорили, що до поперечного шпагат зовсім трохи залишилося

Молодця!!!

Розумію Вас!!! Порто - улюблене місто!

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травесті-діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото. Епатажна артистка влаштувала атмосферну фотосесію в ботсаду.

Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.