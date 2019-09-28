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Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.09.2019 - 13:36
Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка відпочиває в Порту

Українська травесті-діва Монро дуже активна в соцмережах - вона із задоволенням спілкується з шанувальниками, дає їм мудрі поради і заряджає позитивом, а також ділиться ефектними фотографіями. Так, нещодавно артистка розповіла, де можна взяти підтримку тим, кого не розуміють в сім'ї або в колі друзів. Зараз же вона відправилася в невелику відпустку в свою улюблену Португалію.

Монро показала на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить час в південній країні. Вона поділилася ефектним фото з міста Порту, на якому позує на мосту з видом на річку. Одну ногу артистка задрала на огородження моста, демонструючи вражаючу розтяжку - майже шпагат!

Для прогулянки Монро вибрала чорні бриджі, білий плащ і бірюзові кросівки. Завершують образ помаранчева пов'язка на голові і салатова сумка, а також яскравий макіяж.

Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Наська, угомонись Хочу тут жити! У сумці скляні стакани і пляшка портвейну", - поділилася травесті-діва, зробивши відсилання до любительці шпагатів Анастасії Волочкової.

Фолловери не змогли залишитися байдужими і залишили невгамовній Монро безліч захоплених відгуків.

  • ну красуня, що сказати
  • Який гарний вигляд, і ви,звичайно ж,теж дуже гарна!)
  • Мій фаворит Лісабон. Портвейн обов'язковий. І так, хочу там жити теж.
  • Ось тут ви класна, наша улюблена
  • О, я вчора дивилася відео, де ви говорили, що до поперечного шпагат зовсім трохи залишилося
  • Молодця!!!
  • Розумію Вас!!! Порто - улюблене місто!

Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травесті-діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото. Епатажна артистка влаштувала атмосферну фотосесію в ботсаду.

Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.

Діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото Де отримати підтримку: Монро зарядила могутньою життєвою мотивацією
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