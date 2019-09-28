Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії

Епатажна артистка відпочиває в Порту
Українська травесті-діва Монро дуже активна в соцмережах - вона із задоволенням спілкується з шанувальниками, дає їм мудрі поради і заряджає позитивом, а також ділиться ефектними фотографіями. Так, нещодавно артистка розповіла, де можна взяти підтримку тим, кого не розуміють в сім'ї або в колі друзів. Зараз же вона відправилася в невелику відпустку в свою улюблену Португалію.
Монро показала на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить час в південній країні. Вона поділилася ефектним фото з міста Порту, на якому позує на мосту з видом на річку. Одну ногу артистка задрала на огородження моста, демонструючи вражаючу розтяжку - майже шпагат!
Для прогулянки Монро вибрала чорні бриджі, білий плащ і бірюзові кросівки. Завершують образ помаранчева пов'язка на голові і салатова сумка, а також яскравий макіяж.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
"Наська, угомонись Хочу тут жити! У сумці скляні стакани і пляшка портвейну", - поділилася травесті-діва, зробивши відсилання до любительці шпагатів Анастасії Волочкової.
Фолловери не змогли залишитися байдужими і залишили невгамовній Монро безліч захоплених відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)
Нагадаємо, травесті-діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото. Епатажна артистка влаштувала атмосферну фотосесію в ботсаду.
Раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.