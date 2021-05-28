Дико люблю: Лілія Ребрик зворушила ніжними фото з чоловіком
Телеведуча і актриса Лілія Ребрик нерідко публікує в мережі милі кадри з чоловіком і дочками, на радість шанувальників. Цього разу артистка поділилася зворушливими фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, і зізналася йому в коханні.
Романтичні кадри ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках подружжя сидить за столиком на терасі свого заміського будинку. На Лілії - чорна майка і рожева лляна сорочка, а волосся вона зібрала в хвіст.
Пара ніжно обіймає один одного і щасливо посміхається.
"Всім радості та сонця", - підписала фото Ребрик і додала хештег #диколюблю.
Лілія Ребрик розчулила романтичними кадрами з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарях користувачі мережі захоплюються ніжними почуттями, які демонструє телеведуча зі своїм чоловіком після багатьох років шлюбу.
- Яке прекрасне фото. Вам дуже личать прикраси та посмішка
- Класнючі, позитивні, будьте завжди такими
- Яка ви гарна сім'я, завжди приємно на вас дивитися, ваші фото позитивно впливають на настрій
- Ви неймовірно гарна, ніжна і чарівна. Обожнюю вашу родину. Успіхів вам і гарного настрою
- Супер! Ви неповторна пара!
- Які ви позитивні, Класні
- Дуже гарні
- Моя улюблена #дикасімейка
- Які ви класні
- Гарнючі
- Які ж Ви прекрасні!
- До чого ж приємно дивитися на щасливих, закоханих
Раніше ми писали, що Лілія Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням.