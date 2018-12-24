Дика краса: екс-"ВІА Гра" показала фігуру в бікіні

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість відправилася на відпочинок в сонячний Барбадос

Колишня учасниця популярного тріо "ВІА Гра" Санта Дімопулос проводить передноворічні дні на відпочинку. Зірка вирушила в далекий Барбадос, де одні з найкрасивіших пляжів на планеті. В Instagram артистка поділилася яскравими кадрами, зробленими під час відпустки.

На фото Санта позує з подругою на мальовничому пляжі Боттом Бей. Обидві в сексуальних бікіні демонструють точені фігури.

Фото: Санта Дімопулос і Ганна Андрес на відпочинку на Барбадосі (instagram.com/santadimopulos)

"У будь-якій поїздці важливо мати супутника, який розділяє твої погляди на відпочинок. Ось у Ганни Андрес точно така ж тяга досліджувати, пізнавати і фоткатись. 40 хвилин на машині до найбільш мальовничого пляжу – легко! Зате це ні з чим не порівнянні емоції від неймовірного творіння природи! Для тих, хто планує на Барбадос - якщо ви любите стихію і невимовну дику красу, вам обов'язково потрібно з'їздити на пляжі Bottom Bay і Bathsheba!" - поділилася в мережі Дімопулос.

Модельні фігури екс-"ВІА Гри" та її подруги викликали хвилю захоплення в коментарях. Користувачі розхвалили дівчат за неймовірну красу і ідеальні форми.

"Не зрозумію, що красивіше, пляжі або дівчини, все-таки дівчатка краще", - написала tishenko_marina.

"Класні, амазонки", - додала kovalevayuliya.

"Ой, живі ляльки Барбі, точені фігурки!" - зазначила tatiana.matvienko.

Скріншот коментарів

Також Санта поділилася барвистими фото з ще одного пляжу на Барбадосі - Батшеба (Bathsheba). Це пляж з приголомшливим видом на міць океану і величезні валуни у воді на сході острова Барбадос (входить в рейтинг найкрасивіших пляжів в світі).

"Для тих, хто розуміє, автентичне, дике. І місцеві, і туристи приїжджають сюди, щоб утекти від дійсності, від людей, від проблем, повернутися до себе. Я відчула неймовірну енергетику цього місця. Це Атлантичне узбережжя, тому тут завжди сильні хвилі, і пляж скоріше підходить для серфінгу, ніж для купання", - написала зірка.

Фото: Санта Дімопулос на відпочинку (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала розкішне тіло в бікіні.

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