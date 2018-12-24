ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дика краса: екс-"ВІА Гра" показала фігуру в бікіні

Lite » Зірки 24.12.2018 - 07:42
Дика краса: екс-"ВІА Гра" показала фігуру в бікіні
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Знаменитість відправилася на відпочинок в сонячний Барбадос

Колишня учасниця популярного тріо "ВІА Гра" Санта Дімопулос проводить передноворічні дні на відпочинку. Зірка вирушила в далекий Барбадос, де одні з найкрасивіших пляжів на планеті. В Instagram артистка поділилася яскравими кадрами, зробленими під час відпустки.

На фото Санта позує з подругою на мальовничому пляжі Боттом Бей. Обидві в сексуальних бікіні демонструють точені фігури.

 

Фото: Санта Дімопулос і Ганна Андрес на відпочинку на Барбадосі (instagram.com/santadimopulos)

"У будь-якій поїздці важливо мати супутника, який розділяє твої погляди на відпочинок. Ось у Ганни Андрес точно така ж тяга досліджувати, пізнавати і фоткатись. 40 хвилин на машині до найбільш мальовничого пляжу – легко! Зате це ні з чим не порівнянні емоції від неймовірного творіння природи! Для тих, хто планує на Барбадос - якщо ви любите стихію і невимовну дику красу, вам обов'язково потрібно з'їздити на пляжі Bottom Bay і Bathsheba!" - поділилася в мережі Дімопулос.

Модельні фігури екс-"ВІА Гри" та її подруги викликали хвилю захоплення в коментарях. Користувачі розхвалили дівчат за неймовірну красу і ідеальні форми.

"Не зрозумію, що красивіше, пляжі або дівчини, все-таки дівчатка краще", - написала tishenko_marina.

"Класні, амазонки", - додала kovalevayuliya.

"Ой, живі ляльки Барбі, точені фігурки!" - зазначила tatiana.matvienko.

Дика краса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; показала фігуру в бікініДика краса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; показала фігуру в бікіні

Дика краса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; показала фігуру в бікініДика краса: екс-&quot;ВІА Гра&quot; показала фігуру в бікіні

Скріншот коментарів

Також Санта поділилася барвистими фото з ще одного пляжу на Барбадосі - Батшеба (Bathsheba). Це пляж з приголомшливим видом на міць океану і величезні валуни у воді на сході острова Барбадос (входить в рейтинг найкрасивіших пляжів в світі).

"Для тих, хто розуміє, автентичне, дике. І місцеві, і туристи приїжджають сюди, щоб утекти від дійсності, від людей, від проблем, повернутися до себе. Я відчула неймовірну енергетику цього місця. Це Атлантичне узбережжя, тому тут завжди сильні хвилі, і пляж скоріше підходить для серфінгу, ніж для купання", - написала зірка.

 

Фото: Санта Дімопулос на відпочинку (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала розкішне тіло в бікіні.

Раніше американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян поділилася з фанатами відвертим фото. Знаменитість опублікувала в Instagram знімок, на якому позує практично голою. На мамі трьох дітей були вдягнені одні лише стрінги, а свої пишні груди вона прикрила довгим волоссям.

"Чарівна казка": співачка Міка Ньютон зіграла весілля в США (фото) "Гаряче": Тіна Кароль блиснула стрункими ніжками в пікантному вбранні
Новини України ВІА Грапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся