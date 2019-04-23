Повітряний зефір: Катя Осадча захопила стильним виходом в рожевому костюмі

Катя Осадча

Осадча зазначила, кого вважає ннайкумеднішим артистом українського шоу-бізу

Катя Осадча похвалилася більше, ніж бадьорим початком нового дня. Так, з самого ранку 23 квітня відома українська телеведуча відправилася на прямий ефір популярної програми "Сніданок з 1+1", ведучими якої є Руслан Сенічкін та Людмила Барбір. Так, вже о 7 ранку Осадча опублікувала селфі в машині, відзначаючи, що відправляється на ефір.

Трохи пізніше телеведуча поділилася кількома фото в дуже яскравому образі. Так, перед камерами проекту Катя Осадча з'явилася в брючному костюмі соковитого літнього відтінку – насиченого рожевого. Слід підкреслити, що такий відтінок дуже до лиця Осадчій. Крім того, він освіжає і молодить.

Свій образ Осадча доповнила білим топом, а також білосніжною чалмою – тренд літнього сезону 2019. На ніжках – срібні туфлі-човники на шпильці. В цілому, вийшов дуже яскравий літній лук.

Катя Осадча з ведучими програми "Сніданок з 1+1" Людмилою Барбір і Русланом Сенічкіним (фото: instagram.com/kosadcha)

Також на instagram-сторінці Сенічкіна з'явилося кілька атмосферних фото з Катею Осадчою.

Катя Осадча та Руслан Сенічкін (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)

Цікаво, що в ефірі ранкового шоу Осадча також відповіла на питання, кого вважає "самим забавним" артистом українського шоу-бізнесу. За словами телеведучої, це Оля Полякова. Адже співачка не боїться жартувати над собою.

"Повірте, Оля Полякова – найкумедніша артистка нашого шоу-бізнесу. Тому що так, як вона вміє жартувати над собою і над колегами, як виявилося, не вміє ніхто", - говорить Осадча. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Катя Осадча у програмі "Сніданок з 1+1" зазначила, що вважає Олю Полякову "найсмішнішої артисткою українського шоу-бізнесу" #КатяОсадчая #ОляПолякова

Video: instagram/kosadcha pic.twitter.com/bOqdSft4mD — MyGlamWish (@glam_wish) April 23, 2019

Зазначимо, що 21 квітня відбувся суперфінал шоу Голос країни 9 сезон, переможницею якого стала одна з фавориток Оксана Муха. При цьому прихильники проекту також зазначили шикарний вечірній образ Каті Осадчої. Телеведуча з'явилася на сцені шоу в елегантному довгій вечірній сукні з розрізом до середини стегна. При цьому плаття – білого кольору, повністю прикрашена паєтками. Шанувальники ведучої навіть відзначили, що в такому образі вона схожа на наречену.

Крім того, до цього Осадча зізналася своїм підписникам, що переживає останнім часом дуже насичені і навіть напружені будні. Низку днів телеведуча назвала справжнім "світським марафоном".