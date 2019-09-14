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Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 17:19
Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала свої поетичні таланти

Маша Єфросиніна - одна з найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу, при цьому ведуча не боїться здатися смішною і нерідко публікує забавні фото і відео. Так, днями вона привітала з днем народження свою зіркову колегу Катю Осадчу, показавши при цьому їх "невдале" фото. А в новій публікації артистка вирішила похвалитися своїми талантами поетеси.

Маша виклала ніжне селфи, на якому вона зображена у синьому вбранні і з великою білою квіткою у волоссі. Свої локони вона залишила розпущеними і чарівно посміхається на камеру.

У підпису ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору і опублікувала кумедний віршик про осінь власного виробництва.

Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Осінь настала,

Падають листи.

Мені ніхто не потрібен.... Крім Ти..." - пише Єфросиніна.

Підписники з гумором оцінили "майстерність" Маші, а також зазначили, що вона дуже ніжна і красива на цьому знімку.

  • Вірші юності, раніше заводили блокноти і підписували «цитати»
  • А ви як весна
  • Ви дуже красива
  • Красуня!
  • Яка ж ви ніжна
  • Яка гарна!
  • Красива Ви Шикарний вірш
  • яка гарна!!!
  • Мила і ніжна))) Красуня
  • Осінь видалася класною!! І Машуня як крутий спеціаліст і красуня!!! Бомба¡!!!!Який потенціал в жінці!!
  • Ви всі красивіша та красивіша! Браво!
  • Яка красуня, чарівна

Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осіньДівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками, в чому для неї полягає головний плюс популярності.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак медики помилилися - і зараз ведуча і її чоловік виховують доньку та сина.

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