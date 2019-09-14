Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала свої поетичні таланти

Маша Єфросиніна - одна з найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу, при цьому ведуча не боїться здатися смішною і нерідко публікує забавні фото і відео. Так, днями вона привітала з днем народження свою зіркову колегу Катю Осадчу, показавши при цьому їх "невдале" фото. А в новій публікації артистка вирішила похвалитися своїми талантами поетеси.

Маша виклала ніжне селфи, на якому вона зображена у синьому вбранні і з великою білою квіткою у волоссі. Свої локони вона залишила розпущеними і чарівно посміхається на камеру.

У підпису ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору і опублікувала кумедний віршик про осінь власного виробництва.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Осінь настала,



Падають листи.



Мені ніхто не потрібен.... Крім Ти..." - пише Єфросиніна.

Підписники з гумором оцінили "майстерність" Маші, а також зазначили, що вона дуже ніжна і красива на цьому знімку.

Вірші юності, раніше заводили блокноти і підписували «цитати»

А ви як весна

Ви дуже красива

Красуня!

Яка ж ви ніжна

Яка гарна!

Красива Ви Шикарний вірш

яка гарна!!!

Мила і ніжна))) Красуня

Осінь видалася класною!! І Машуня як крутий спеціаліст і красуня!!! Бомба¡!!!!Який потенціал в жінці!!

Ви всі красивіша та красивіша! Браво!

Яка красуня, чарівна

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками, в чому для неї полягає головний плюс популярності.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак медики помилилися - і зараз ведуча і її чоловік виховують доньку та сина.