Дівчина-квітка: ніжна Маша Єфросиніна потішила віршиком про осінь

Ведуча продемонструвала свої поетичні таланти
Маша Єфросиніна - одна з найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу, при цьому ведуча не боїться здатися смішною і нерідко публікує забавні фото і відео. Так, днями вона привітала з днем народження свою зіркову колегу Катю Осадчу, показавши при цьому їх "невдале" фото. А в новій публікації артистка вирішила похвалитися своїми талантами поетеси.
Маша виклала ніжне селфи, на якому вона зображена у синьому вбранні і з великою білою квіткою у волоссі. Свої локони вона залишила розпущеними і чарівно посміхається на камеру.
У підпису ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору і опублікувала кумедний віршик про осінь власного виробництва.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Осінь настала,
Падають листи.
Мені ніхто не потрібен.... Крім Ти..." - пише Єфросиніна.
Підписники з гумором оцінили "майстерність" Маші, а також зазначили, що вона дуже ніжна і красива на цьому знімку.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками, в чому для неї полягає головний плюс популярності.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак медики помилилися - і зараз ведуча і її чоловік виховують доньку та сина.