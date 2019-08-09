"Дівчина Бонда": дружина MONATIK'а зачарувала "гарячою" фігурою в купальнику

Фото: MONATIK та Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Сімейна пара чудово проводить час на турецькому курорті

Дружина популярного українського виконавця MONATIK (Дмитро Монатік) Ірина Демічева досить активний користувач соцмереж, однак на її сторінці не часто можна побачити відверті фото або знімки в купальниках. В основному Ірина публікує звіти з подорожей і кадри з концертів свого зіркового чоловіка.

На цей раз двадцятитисячній армії підписників бізнес-вумен і української красуні пощастило, тому що знаменитість опублікувала цілих два поспіль знімки з сімейного відпочинку в Туреччині.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

На одному з них Ірина постала традиційно — в стильному платті світлого відтінку, яке вигідно підкреслило ідеальну фігуру двічі мами. І відразу ж отримала комплімент від фешнфотографа і судді проекту "Топ-модель по-українськи" Соні Плакидюк.

"Іруся, яка ти красуня!" - оцінила образ Ірини Соня.

Втім інші користувачі не стали відставати і похвалили дівчину за вдалий вибір сукні і витончену фігуру.

Божественна Ірочка, обожаюююю

Іринка! Ти богиня! Не перестаю захоплюватися

Яка красив

Неймовірні сукні і наряди, справжня дівчинка

Дуже гарне плаття

Ви прекрасні!!!!

Фея



Скріншот: Коментарі до посту Ірини Демічевої (instagram.com/irinademicheva)

Основним же сюрпризом для фоловерів став кадр в чорному цілісному купальнику. Дівчина зображена в ньому біля басейну після запливу. Крім того, на ній масивні сонцезахисні окуляри. Такий образ нагадав шанувальникам кадри з фільмів про знаменитого англійського шпигуна Джеймса Бонда і його не менш знаменитих дівчат.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)



Дівчина Бонда

Боже мій! Як гаряче

Іринка, ти просто богиня!

Просто вауууу

яка прекрасна



Скріншот: Коментарі до посту Ірини Демічевої (instagram.com/irinademicheva)

Нагадаємо, що Дмитро Монатік, після тривалого концертного туру відпочиває з сім'єю на турецькому узбережжі і іноді ділитися відпускними знімками зі своїми шанувальниками. Великий відгук отримав кадр, на якому в розслабленому пляжному образі Дмитро зображений зі своїми синами.

Крім того, скритна пара здивувала своїх шанувальників несподіваною відвертістю, Ірина Демічева зворушила зізнаннями MONATIK'у в любові.

Раніше дружина MONATIK'а показала спільне фото з підрослим сином.