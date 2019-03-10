Дівчатка-квіточки: Лілія Ребрик розчулила сімейним фотосетом з доньками

Телеведуча поділилася рецептом улюблених млинців з начинкою

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик не перестает радовать поклонников трогательными семейными фотосессиями с мужем, хореографом Андреем Диким и дочками Дианой и маленькой Полиной. Душевным воскресным снимком в компании близких она поделилась в Instagram.

На одном из кадров Диана и Полина позируют около огромного букета алых роз на длинных стеблях. Чуть поодаль на столе виднеются цветы в корзинах и вазах. Старшая девочка лучезарно улыбается на камеру, расположившись на белоснежном ковре, а младшая тянется к букету, показывая пальчиком на бутоны.

"Все девочки любят цветы. Прощеное воскресенье ... Иду жарить блины! Много!" - пообещала ведущая.

Фото: дочери Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Позже она поделилась фото своих кулинарных шедевров и рассказала о любимой начинке ее семьи, а также показала семейное портретное фото с мужем и любимыми девочками.

"Мои любимые блины (тесто обычное - муку, яйца и молоко), а начинки могут быть самые разнообразные (и сладкие, и соленые, и полезные и не очень). Сегодня можно все! Даже со згущенкой. Но наши с Андреем Диким любимые - это: сыр Филадельфия (намазать), шпинат нарезать и выложить кусочками слабосоленой семги. Ммммм .... Приятного аппетита!" - раздразнила поклонников хозяйственная знаменитость.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчикам звезды очень понравились не только ее гастрономические изыски, но и кадры с детьми, а особе умиление у них вызвали фото дочек-красавиц Лилии.

Фото: блины с начинкой от Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Девочки- красивые цветы, поэтому и любят все красиво", "Самые лучшие цветочки!", "Кнопочки-красаточки", "Какие симпатяжки и милашки", "Замечательное фото... Дети - это наше все", "Гордость мамина и папина", "Вы такие классные и похожие", "Такие красивые", - отмечали комментаторы.

Напомним, что Лилия Ребрик показала трогательное редкое семейное фото, на котором запечатлено четыре поколения ее большой семьи.

Ранее Лилия Ребрик покорила знаменитой "лунной походкой" в студии утреннего шоу.

К слову, Лилия Ребрик продемонстрировала идеальное утро в семейном кругу.