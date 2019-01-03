"Дівчатка лялечки": Камалія замилувала мережу святковим родинним фото

Фани відзначили, що Камалія з чоловіком та доньками - дуже гарна сім'я
Відома українська співачка Камалія, яка раніше зворушливо привітала своїх дочок-близнючок з першим ювілеєм, порадувала шанувальників милим сімейним знімком. Фото з чоловіком і доньками артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"На відміну від інших європейців, наш Новий рік все ще триває. Kyiv it continues Holiday season", - повідомила Камалія.
На фото зображений зимовий сімейний вихід, так як всі одягнуті у теплий верхній одяг. П'ятирічні близнюки Арабелла і Мірабелла - як зазвичай, в однаковИй.
Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)
Користувачі мережі зазначили, що вони дуже гарна сім'я, а дівчинки виглядають як лялечки.
"Гарне сімейне фото!!", "Щастя вашій родині", "Гарна сім'я, дівчатка лялечки!", "Дуже гарні))", "Казкова сім'я!", "Гарна сім'я в красивому місці, в гарний час року", "Чудова Четвірка!", "Гарна родина. З Новим Роком", "Гарні дівчатка у вас і ви з чоловіком теж дуже гарна пара. Хай щастить вам у Новому Році!", "Здоров'я і радості Вашій родині!!!", - пишуть передплатники в коментарях.
Скріншот коментарів: (instagram.com/kamaliyaofficial)
Трохи раніше Камалія також опубліковала кілька святкових фото з доньками.
Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)
Нагадаємо, у грудні Камалія потрапила в лікарню. У співачки діагностували двобічну бронхопневмонію, лікарі наполягли на госпіталізації.
Раніше співачка Камалія показала, які костюми одягли на Хеллоуїн її доньки-близнючки.