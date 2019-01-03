"Дівчатка лялечки": Камалія замилувала мережу святковим родинним фото

Фото: Камалія (instagram.com/kamaliyaofficial)

Фани відзначили, що Камалія з чоловіком та доньками - дуже гарна сім'я

Відома українська співачка Камалія, яка раніше зворушливо привітала своїх дочок-близнючок з першим ювілеєм, порадувала шанувальників милим сімейним знімком. Фото з чоловіком і доньками артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"На відміну від інших європейців, наш Новий рік все ще триває. Kyiv it continues Holiday season", - повідомила Камалія.

На фото зображений зимовий сімейний вихід, так як всі одягнуті у теплий верхній одяг. П'ятирічні близнюки Арабелла і Мірабелла - як зазвичай, в однаковИй.

Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Користувачі мережі зазначили, що вони дуже гарна сім'я, а дівчинки виглядають як лялечки.

"Гарне сімейне фото!!", "Щастя вашій родині", "Гарна сім'я, дівчатка лялечки!", "Дуже гарні))", "Казкова сім'я!", "Гарна сім'я в красивому місці, в гарний час року", "Чудова Четвірка!", "Гарна родина. З Новим Роком", "Гарні дівчатка у вас і ви з чоловіком теж дуже гарна пара. Хай щастить вам у Новому Році!", "Здоров'я і радості Вашій родині!!!", - пишуть передплатники в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Трохи раніше Камалія також опубліковала кілька святкових фото з доньками.

Фото: (instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, у грудні Камалія потрапила в лікарню. У співачки діагностували двобічну бронхопневмонію, лікарі наполягли на госпіталізації.

Раніше співачка Камалія показала, які костюми одягли на Хеллоуїн її доньки-близнючки.