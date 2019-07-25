"Дівчинка-випускниця": Олена Кравець зачарувала "невагомим" образом в Одесі

Зірка "Квартал 95" і "Жіночий квартал" Олена Кравець рідко балує шанувальників знімками в соцмережі, тому вони так радіють появі своєї улюблениці в стрічці. Підписники просять шоувумен частіше заходити на сторінку і публікувати свіжі фото, які її багатотисячна армія фанів чекає з нетерпінням. Так, на новому кадрі в Instagram артистка показала, в якому образі гуляла по Одесі, куди приїхала з концертом "Жіночого кварталу".

Актриса позує на набережній Південної Пальміри, спершись на поручні. Вона посміхається, трохи повернувши голову в бік фотографа, якому вдалося зловити живу емоцію зірки. Волосся Олена зібрала в акуратний хвіст.

На зірці – елегантне і одночасно кокетливе плаття з відкритими плечима, прикрашене рюшами в області декольте. Талію актриса виділила поясом, а в якості аксесуарів обрала оригінальні сережки з квіткою.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

"Розкажи, Одесо, розкажи... Як ти вмієш так - не відчувати віку..." - поетично підписала знімок шоувумен.

Шанувальники тут же кинулися коментувати ефектний чорно-білий кадр, а також попросили Олену частіше балувати їх свіжими знімками. Від коментаря не втрималася і співачка Оля Полякова: "Ой який там вік, шо ти видумала?"

Скріншот коментарів

"Дуже легко", "Шалено красива!", "Чудовий момент зловив фотограф", "Дівчинка-випускниця", "Хочеться рівнятися на таку жінку", "Красуня", "Одеса, красуня наша! І ти, Оленка, так само прекрасна", "Ой, яка гарна фотографія. І ви, Олено, шалено красива. Хотілося б частіше бачити ваші фото в стрічці" - просили фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Олена Краец узворушила мережу фото своїх двійнят, яким виповнилося три роки.

Нагадаємо, що Олена Кравець похвалилася фото доньки-красуні Марії.