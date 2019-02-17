Як дівчинка: Могилевська захопила своїм квітучим весняним образом

5 березня у зірки намічається Великий концерт у Києві

Знаменитая украинская поп-певица Наталья Могилевская, которая недавно порадовала поклонников новыми яркими фото, похвасталась "весенним" цветущим образом. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала снимок с новой прической и анонсировала концерт в Киеве.

На кадре артистка в потрясающем нежном платье с букетом цветов в руках.

Наталья показала свою новую стрижку (как раз к весне) и спросила своих подписчиков, как им больше нравится - когда у нее длинные или короткие волосы?

Также певица поблагодарила Ксению Каргину за фотосессию и добавила: "Это было потрясающе".

Могилевская пригласила фанов на свое ближайшее выступление, которое состоится 5 марта на Весеннем концерте в столице.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В комментариях к сообщению подписчики Могилевской восхищаются ее весенним цветущим образом:

"И стрижка хорошая и ты красавица";

"Очень женственно, вам идет";

"Мне нравится с короткою стрижкой,так более молодежней";

"Ааа, прям помолодели на 15 лет";

"Наталья по-моему никогда не стареет! Все свои 30 лет ее помню на екранах! Молодец! Красотка женщина";

"Отличная прическа каре";

"Как девочка... такая нежная и весенняя";

"Я помню, что тебе всегда гравилось каре. Даже один раз ты упомянула в интервью для журнала... Наташенька, тебе подходит любая стрижка"...

Скрин комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Как сообщалось ранее, недавно Наталья Могилевская рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

Также мы писали о том, что Могилевская озвучила "проблему современного мира".

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина