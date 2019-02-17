Як дівчинка: Могилевська захопила своїм квітучим весняним образом

5 березня у зірки намічається Великий концерт у Києві
Знаменитая украинская поп-певица Наталья Могилевская, которая недавно порадовала поклонников новыми яркими фото, похвасталась "весенним" цветущим образом. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала снимок с новой прической и анонсировала концерт в Киеве.
На кадре артистка в потрясающем нежном платье с букетом цветов в руках.
Наталья показала свою новую стрижку (как раз к весне) и спросила своих подписчиков, как им больше нравится - когда у нее длинные или короткие волосы?
Также певица поблагодарила Ксению Каргину за фотосессию и добавила: "Это было потрясающе".
Могилевская пригласила фанов на свое ближайшее выступление, которое состоится 5 марта на Весеннем концерте в столице.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
В комментариях к сообщению подписчики Могилевской восхищаются ее весенним цветущим образом:
"И стрижка хорошая и ты красавица";
"Очень женственно, вам идет";
"Мне нравится с короткою стрижкой,так более молодежней";
"Ааа, прям помолодели на 15 лет";
"Наталья по-моему никогда не стареет! Все свои 30 лет ее помню на екранах! Молодец! Красотка женщина";
"Отличная прическа каре";
"Как девочка... такая нежная и весенняя";
"Я помню, что тебе всегда гравилось каре. Даже один раз ты упомянула в интервью для журнала... Наташенька, тебе подходит любая стрижка"...
Скрин комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Как сообщалось ранее, недавно Наталья Могилевская рассказала, чем планирует заниматься в будущем.
Также мы писали о том, что Могилевская озвучила "проблему современного мира".
Видео: РБК-Украина