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"Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.09.2019 - 10:57
"Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка позувала в облягаючому костюмі

Надя Дорофєєва сміливо може претендувати на звання однієї з найсексуальніших співачок українського шоу-бізнесу. Вона любить експериментувати з одягом і легко звертає на себе увагу ефектними і оригінальними образами. Так, заради нових зйомок дівчина одягла штани незвичайного крою, які стали яскравим акцентом її зухвалого лука. Ще один новий вдалий образ – вузька чорна туніка-лонгслив з помаранчевими смужками і обтягуючі шорти.

Співачка опублікувала на сторінці в Instagram нове фото, зроблене на зйомках віджеїнгу до нового шоу гурту "Время и Стекло" під назвою VISLOVO. Дівчина тримає в руках відразу два чупа-чупса, один з яких вона апетитно їсть. Її блискуче ідеально рівні волосся зачесане на прямий проділ, макіяж - помаранчеві тіні для повік і нюдовы, чітко окреслені губи.

"Вчора ми відзняли нереальною крутоты для віджеїнгу. Вийшло дуже гаряче. Ти просто не маєш права це пропустити!" - заявила вона в підписи під знімком.

&quot;Дівчинка – чупа-чупс&quot;: Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кадр тут же опинився під пильною увагою шанувальників зірки. Вони "скупали" Надю в шквалі компліментів.

  • Вогонь
  • Приголомшлива
  • Крутишка
  • Яка ж ти класна
  • Надя, ти супер
  • Дівчинка-чупа-чупс, перегазировка почуттів
  • Красива
  • Супер!
  • Ваууу, шик, немає слів
  • Надя, яка ти гарна. Помаранчева дівчинка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва назвала імена своїх фаворитів на проекті Танці з зірками 2019.

До речі, Надя Дорофєєва проговорилася про труднощі у відносинах з чоловіком Володимиром Дантесом. Вона розповіла про приступи ревнощів і навіть відвідувала психолога.

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