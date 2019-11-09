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Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 14:09
Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поділилася милим фото з величезним котом

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розсекретила свою вагу і поділилася думками про прийняття себе, вміє захопити стильними і ефектними образами. Нещодавно вона стала зірковою гостею одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками 2019, де навіть станцювала зі своїм екс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямою. А на новому фото в своєму Instagram 44-річна артистка показала свою природну красу.

Наталія опублікувала яскравий знімок, на якому вона позує в квітчастій сукні, тримаючи на руках великого білого кота породи мейн-кун. Волосся знаменитості красиво укладені, однак на обличчі зовсім немає косметики, що лише робить її молодшою.

У підписі до фото Могилевська розповіла історію пухнастого красеня.

Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ви пам'ятаєте його? Він був кошеням. Я подарувала його моєму Вчителю рік тому. Тепер це "снігова рись", "білий тигр", коротше, він величезний", - поділилася співачка.

Фолловери захоплюються гарненьким котиком, а ще більше - природною красою Наталії, зазначаючи, що без макіяжу вона виглядає, ніби юна дівчинка.

  • Ох, який гарний
  • Яке пишність
  • Він шикарний!!!
  • Наталя! Без макіяжа Божественна краса. Здоров'я та любові!
  • Який гарний велетень. Обожнюю котів)
  • Наталі, кіт, звичайно заліковий, але яка ж ви тут офигеннаяя. Така щаслива і шалено красива
  • Наталочко , як же ви добре виглядаєте . Юна дівчинка. кіт звичайно шикарний. Але я давно хотіла зробити комплімент
  • Вау, який шикарний
  • Наталочка така красива не нафарбована..
  • Неймовірний красень, просто красунчик
  • На цьому фото всі шикарні!!!
  • Ви красуня!!!! Кіт супер!!!

Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжуСкріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні на зйомках новорічного шоу.

Леді в синьому: Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні Одна мить: Влад Яма віддався ностальгії з Наталією Могилевською
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