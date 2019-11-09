Як дівчинка: 44-річна Наталя Могилевська показала обличчя без макіяжу

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поділилася милим фото з величезним котом

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розсекретила свою вагу і поділилася думками про прийняття себе, вміє захопити стильними і ефектними образами. Нещодавно вона стала зірковою гостею одинадцятого прямого ефіру Танців з зірками 2019, де навіть станцювала зі своїм екс-партнером по проекту, хореографом Владом Ямою. А на новому фото в своєму Instagram 44-річна артистка показала свою природну красу.

Наталія опублікувала яскравий знімок, на якому вона позує в квітчастій сукні, тримаючи на руках великого білого кота породи мейн-кун. Волосся знаменитості красиво укладені, однак на обличчі зовсім немає косметики, що лише робить її молодшою.

У підписі до фото Могилевська розповіла історію пухнастого красеня.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ви пам'ятаєте його? Він був кошеням. Я подарувала його моєму Вчителю рік тому. Тепер це "снігова рись", "білий тигр", коротше, він величезний", - поділилася співачка.

Фолловери захоплюються гарненьким котиком, а ще більше - природною красою Наталії, зазначаючи, що без макіяжу вона виглядає, ніби юна дівчинка.

Ох, який гарний

Яке пишність

Він шикарний!!!

Наталя! Без макіяжа Божественна краса. Здоров'я та любові!

Який гарний велетень. Обожнюю котів)

Наталі, кіт, звичайно заліковий, але яка ж ви тут офигеннаяя. Така щаслива і шалено красива

Наталочко , як же ви добре виглядаєте . Юна дівчинка. кіт звичайно шикарний. Але я давно хотіла зробити комплімент

Вау, який шикарний

Наталочка така красива не нафарбована..

Неймовірний красень, просто красунчик

На цьому фото всі шикарні!!!

Ви красуня!!!! Кіт супер!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні на зйомках новорічного шоу.