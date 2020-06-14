З дитинства хотіла стати відомою: Регіна Тодоренко зробила визнання в день свого 30-річчя

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

У свій ювілей телеведуча поділилася своїми успіхами і отриманими уроками

В цю неділю, 14 червня, свій день народження відзначає популярна телеведуча Регіна Тодоренко - їй виповнилося 30 років. За такого радісного приводу вона зробила кілька проникливих публікацій в Instagtam, в яких підвела підсумки прожитих років.

Теледіва виклала свіжу обкладинку глянсового журналу Marie Claire, яку вона прикрасила. На фото Регіна відображена в чорній сорочці і з серйозним виразом обличчя - адже номер присвячений темі домашнього насильства.

Тодоренко зізналася, що завжди мріяла стати знаменитою, і в цьому їй дуже допомогла її сім'я.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ МЕНЕ! Хай живе 30) Я виросла в родині, де в мене вірили. Траплялося, я займала 25-те місце в турнірі з бальних танців, але мама казала мені, що я найкраща і у мене все вийде. Одного разу я впала, роздерла білі рифлені колготки, розбила коліно. Мама підняла мене і сказала: "Вставай, все добре, немає часу плакати, треба йти далі". З дитинства я хотіла стати відомою і стала, незважаючи на всі перешкоди, а їх було чимало – дівчинку з селища Котовського, це околиця Одеси, ніхто не чекав з розпростертими обіймами в світі ТБ і шоу-бізнесу. Але я знала, що зможу, все залежить тільки від мене. Я виросла з установками "все в моїх руках" і "немає часу на сльози, потрібно йти вперед". По-іншому не вмію. Спасибі за це мамі і всім жінкам у нашому роду, які навчили підніматися після падіння", - поділилася ведуча.

Торкнулася вона і скандалу з домашнім насильством, в який не так давно потрапила через своє необережне висловлювання. Після цього Регіна взялася допомагати постраждалим жінкам і зняла фільм на цю тему. Зірка зізналася, що винесла з цієї ситуації важливі уроки і навчилася визнавати свої помилки.

"У своєму інтерв'ю деякий час тому я засудила дівчину, яка нічого не робила, щоб уникнути насильства. Згодом, потрапивши під хвилю цькування і ненависті, я і сама зіткнулася з насильством. Я усвідомила, що моя позиція («сама винна, а що ти зробила...») ніяк не допоможе вийти з ситуації. Абсолютно точно немає такого поняття – «заслужити насильство». Я захотіла сама розібратися в питанні домашнього насильства, звернулася до Ганни Ривиной, голові центру «Насильству.ні», і представникам інших фондів. Дізналася, що все набагато складніше, ніж мені здавалося. Я зрозуміла, з яким осудом суспільства і близьких стикаються дівчата, як вони самі себе звинувачують в події, як їм соромно і боляче, а головне – як відчайдушно жінки потребують допомоги і захисту, яких так часто не знаходять. Докладно про всіх моїх висновках і масштабі питання домашнього насильства я розповіла в фільмі: «А що я зробила, щоб допомогти?» на моєму каналі YouTube.

У цьому фільмі є відповіді на багато питань, але, можливо, найголовніше, що я винесла для себе із цієї ситуації, – це розуміння того, що всі ми набагато більш крихкі, ніж нам здається (не все залежить тільки від нас), і часом для вирішення проблем ми гостро потребуємо допомоги. Тільки взаємною підтримкою ми можемо вирішувати проблеми, тоді як слова осуду їх лише посилюють.

Все це я випробувала на собі", - відверто написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко зробила відверті зізнання в честь свого 30-річчя (фото: instagram.com/reginatodorenko)

За словами ведучої, саме ця історія допомогла їй подорослішати.

"Без допомоги своїх близьких і друзів навіть я, така «сильна», не змогла оговтатися. Сьогодні мені виповнюється 30 років. Дівчинка, що порвала білі рифлені колготки на коліні, стала великою. Але дорослою вона стала в той день, коли навчилася визнавати свої помилки і йти далі. Так, я досі думаю, що «немає часу плакати», йду вперед і рада, що завдяки помилку, мені все ж вдалося привернути увагу до проблеми і виявитися корисною. Хтось із великих сказав, що помилка – це наука, яка допоможе рухатися вперед. Я буду продовжувати допомагати тим, хто цього потребує. Не словами, а реальною справою. Бережіть один одного", - зазначила Регіна.

Знаменитість подякувала всім за привітання і попросила в якості подарунка допомогти потерпілим від домашнього насильства дівчатам.

"Рідні, спасибі вам за привітання! 30 років - це новий етап, який мені хочеться прожити ще насиченішим, ще прекраснішим, ще ефективніше! Так от, знаю, що багато з вас хотіли привітати мене особисто, але сьогодні найкращим подарунком для мене буде допомога потерпілим дівчатам! Невеликий звіт: кошти, які я перерахувала, вже витрачені на апгрейд програми та створення тривожної кнопки Але після мого випуску фільму в фонд звертаються в 6 разів більше, відповідно і допомоги необхідно більше. Давайте підтримувати один одного. Сьогодні ти допоможеш, а завтра допоможуть тобі!" - закликала іменинниця.

Раніше Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи, пов'язані з віком.

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Автор: Lite