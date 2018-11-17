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"Діти-велике щастя": Тарабарова зворушила шанувальників фото з сином

Lite » Зірки 17.11.2018 - 21:01
"Діти-велике щастя": Тарабарова зворушила шанувальників фото з сином
Фото: Світлана Тарабарова (facebook.com/anna.chuiak)

Співачка також розповів, що тепер їй працювати ще простіше

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно опублікувала фото без макіяжу, не стала засиджуватися в декреті і вже через два місяці після народження сина Івана змогла повернути собі прекрасну форму і повернутися до роботи. Цікаво, що тепер знаменитості працювати зовсім не складніше, а навпаки, оскільки у неї тепер є крихітний помічник, адже Тарабарова бере на роботу сина з собою. Нещодавно Світлана запостила у свій Instagram фото зі своїм двомісячним помічником.

&quot;Діти-велике щастя&quot;: Тарабарова зворушила шанувальників фото з сином

Скріншот поста (instagram.com/tarabarova)

На опублікованому знімку радісна новоспечена матуся тримає на руках двомісячного Івана. До фото співачка приклеїла коментар, в якому розповіла, що у неї видався важкий тиждень, проте їй це було "в кайф", оскільки тепер у неї з'явився маленький помічник.

"Багато знімальних днів, кілька концертів і інтерв'ю про альбом "23:25" – але мені було в кайф, Іван був поруч – допомагав мамі. І, нарешті, у нас є кілька фото, де мама не в халаті", – додала співачка.

У коментарях користувачі написали купу приємних слів зоряної мамі і малюкові.

"яка маленька, напевне, на маму схожий? І ви така красива", "Як це мило", "Ви така світла і ніжна, щастя вам і малюкові", "Ти дуже класна. І малюк няшний", "Діти це дуже велике щастя. Щастя і здоров'я маленькому. А тобі успіхів і побільше пісень і кліпів", - прокоментували фото фолловери..

&quot;Діти-велике щастя&quot;: Тарабарова зворушила шанувальників фото з сином

&quot;Діти-велике щастя&quot;: Тарабарова зворушила шанувальників фото з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/tarabarova)

До речі, українська співачка Світлана Тарабарова, нещодавно розповіла про перші дні свого материнства, не перестає ділитися з публікою емоціями, які вона переживає із-за того, що недавно народила свого первістка.

Нагадаємо, що раніше Тарабарова показала ідеальну фигру після пологів.

До цього ми писали, що Тарабарова дала поради молодим мамам.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Світлана Тарабаровасын
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