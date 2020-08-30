Тримаєш в тонусі: щаслива Лілія Ребрик зворушливо привітала дочку-іменинницю

Лілія Ребрик з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча влаштувала свято для старшої дочки-іменинниці Діани

Лілія Ребрик – щаслива і успішна мама двох прекрасних дочок: Діани і Поліни. 30 серпня старша дівчинка святкує день народження – цього року їй виповнилося 8 років. Батьки вирішили влаштувати іменинниці незабутнє свято на дачі, куди сім'я переїхала жити ще на початку карантину. Ведуча опублікувала серію яскравих сімейних портретів.

Так, Діана і її молодша сестричка вбрались в однакові святкові сукні ніжного персикового відтінку з пишними фатиновыми спідницями. Щасливі батьки взяли улюблених дівчаток на руки і розмістилися на галявині біля будинку в затишному кріслі-мішку. Мама, тато і маленька Поля цілують іменинницю, а вона посміхається в об'єктив фотографа.

"Дивитися на те, як ти дорослішаєш - суцільна радість. Ти така красуня, така розумниця. І нехай ти не завжди хочеш вчити таблицю множення, але ти віртуозно розкажеш про всі породи собак, про скалапендр та тіранозаврів. Ти тримаєш нас із татом завжди в тонусі, ти вчиш нас бути батьками. А ми з татом - найголовніше чого хочемо навчити тобі - це бути щасливою! Своїм прикладом! Так буває, це я точно знаю. Дякую, що ти в нас є!" - зворушливо звернулася до іменинниці ведуча.

Лілія Ребрик святкує день народження старшої доньки Діани в сімейному колі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Серпень – "урожайний" місяць в сім'ї артисти на іменинників. Так, 27 серпня день народження відзначила молодша сестра Лілії – Юліанна Тодорюк. Тоді ведуча також залишила для рідної людини душевне привітання, адже теледіва дуже дорожить своєю згуртованою родиною, де кожен готовий надати підтримку і порадіти за іншого.

"Я завжди поряд! У мене завжди є саме те, що тобі потрібно (випадково). У мене завжди є речі, які на тобі ідеально. У мене завжди є кава і щось смачненьке. У мене завжди є бажання, але не завжди є час. Взагалі, у мене завжди є ті, що тобі в самий раз. Обіймаю!" - душевно звернулася вона до родички.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зачарувала модельною фотосесією старшої дочки Діани.