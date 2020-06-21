ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 17:34
День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком
Кейт Миддлтон та прину Вільям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В честь дня народження принца Вільяма Кейт показала свіже фото чоловіка з дітьми

У неділю, 21 червня принц Вільям святкує свій 38-й день народження. З такої нагоди на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram з'явився знімок спадкоємця престолу з дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Щасливий батько розмістився на гойдальці в оточенні усміхнених синів і дочки.

Примітно, що автором знімка стала його дружина, герцогиня Кембриджська. У підписі до щасливого сімейного кадру говориться, що фото було зроблене на початку цього місяця, швидше за все в резидентции гецогов Кембриджських, маєтку Анмер-Хол в Норфолку.

День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком

Фото принц Вільям з дітьми було зроблено Уейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Крім того, 21 червня у багатьох країнах світу, включаючи Великобританію, святкують День батька. З такої нагоди Кенсінгтонський палац опублікував фото принца Чарльза з його старшим сином принцом Вільямом.

День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком

Фото принца Чарльза з сином Вільямом було опубліковано в честь Дня батька (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Представники двох поколінь королівської династії одягнені в теплі куртки, а також при них є головні убори – кадр швидше за все був зроблений в міжсезоння. Принц Чарльз припав до сина і поклав йому голову на плече – знімок вийшов дуже зворушливим і душевним.

День батька і день народження: нові зворушливі фото принца Вільяма з дітьми і маленької Міддлтон з батьком

В мережу потрапило дитяче фото Кейт Міддлтон з батьком (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також одночасно на офіційній Instagram-сторінці Кенсінгтонського палацу був розміщений кадр з сімейного архіву, на якому маленька Кейт Міддлтон відображена в компанії батька Майкла Міддлтона.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон опублікувала фото принца Вільяма зі старшими дітьми принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою по особливому вагомому приводу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Кейт Міддлтонпринц ДжорджПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся