Справа ваших рук — створення пекла: Тіна Канделакі висловилася на захист Регіни Тодоренко

Канделакі закликає припинити "труїти" Тодоренко в мережі
Вислів Регіни Тодоренко про жертв домашнього насильства викликав бурю негативу в мережі. Телеведуча і сама стала жертвою цькування в мережі. І тепер як українські, так і російські селебрітіс поспішають заступитися за Регіну. Слава Камінська, Микита Добринін, Маша Єфросиніна виступають категорично проти домашнього насильства. Але в той же час і проти "соціального насильства", якому зараз піддалася Регіна. З захистом також виступила популярна російська телеведуча Тіна Канделакі. За її думкою, "ненависть до успіху нещасної дівчинки просто вибухнула в Мережі потоками бруду, замаскованого під праведний гнів".
Тіна написала великий пост, в якому торкнулася теми соціального цькування. Канделакі підкреслила, що кожна людина має право на помилку. Але нікому не можна відмовити в праві на спокутування своєї провини!
“Марат Башаров, Леонід Слуцький, Регіна Тодоренко, Олександр Домогаров — спробуйте викреслити зайве ім'я. Після публічної страти Регіни, на якій її хіба що... та ні, і четвертували теж. Я щиро хочу знати, кого Тодоренко побила до півсмерті, зґвалтувала або публічно принижувала, доводячи до істерики? Якщо такі факти є, то чому не доповіли?!) Я не буду зараз писати позачасові банальності, начебто євангельської історії Христа і грішниці. Давайте повернемося до мого перерахуванню: всі в цьому списку, за винятком Регіни, зберегли роботу, положення, та йі шановані частиною аудиторії. Ви не бачите абсурду в цій картині?" — задається питанням Канделакі.
Відзначимо, що в 2014 році актор Марат Башаров побив свою дружину, актрису Катерину Архарову. А проти голови думського комітету з міжнародних справ Росії Леоніда Слуцького висунули в 2018 році звинувачення в сексуальних домаганнях.
“А ще мені цікаво, хто в ці дні простягнув Тодоренко руку допомоги (здорові люди є, але їх зовсім мало)? Прихована до часу ненависть до успіху — нехай, на думку багатьох, і незаслуженному — нещасної дівчинки просто вибухнула в Мережі потоками бруду, замаскованої під праведний гнів. Ну да, давайте відберемо у неї все, знищимо морально, а ще краще — поб'ємо камінням! Людина, на мою думку, може тисячу разів бути неправий, але нікому не можна відмовити в праві на зміну своєї точки зору і в праві на спокутування своєї провини. Тим, хто написав Регіні в ці дні варіант фрази «гори в пеклі, тварь», я хочу сказати наступне: ви не помічаєте, але це справа ваших рук — створення пекла і усіляких істот. І ви ставите себе в той самий нескінченний ряд абьюзеров, хейтеров і ґвалтівників, які знехтували найголовнішим, що є в людині: його умінням прощати і співчувати тому, хто потрапив у біду. Але це ваш вибір, і за нього у вас звання "Жінки року" не відберуть", — підсумувала Канделакі.
Свій пост Канделакі супроводила фото з домашньою улюбленицею — німецькою вівчаркою.
Тіна Канделакі (фото: instagram.com/tina_kandelaki)
Фолловери телеведучої також залишили свої коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagram.com/tina_kandelaki
Нагадаємо, Влад Топалов встав на захист Тодоренко і виправдався за грубість мережі