Справа ваших рук — створення пекла: Тіна Канделакі висловилася на захист Регіни Тодоренко

Вислів Регіни Тодоренко про жертв домашнього насильства викликав бурю негативу в мережі. Телеведуча і сама стала жертвою цькування в мережі. І тепер як українські, так і російські селебрітіс поспішають заступитися за Регіну. Слава Камінська, Микита Добринін, Маша Єфросиніна виступають категорично проти домашнього насильства. Але в той же час і проти "соціального насильства", якому зараз піддалася Регіна. З захистом також виступила популярна російська телеведуча Тіна Канделакі. За її думкою, "ненависть до успіху нещасної дівчинки просто вибухнула в Мережі потоками бруду, замаскованого під праведний гнів".

Тіна написала великий пост, в якому торкнулася теми соціального цькування. Канделакі підкреслила, що кожна людина має право на помилку. Але нікому не можна відмовити в праві на спокутування своєї провини!

“Марат Башаров, Леонід Слуцький, Регіна Тодоренко, Олександр Домогаров — спробуйте викреслити зайве ім'я. Після публічної страти Регіни, на якій її хіба що... та ні, і четвертували теж. Я щиро хочу знати, кого Тодоренко побила до півсмерті, зґвалтувала або публічно принижувала, доводячи до істерики? Якщо такі факти є, то чому не доповіли?!) Я не буду зараз писати позачасові банальності, начебто євангельської історії Христа і грішниці. Давайте повернемося до мого перерахуванню: всі в цьому списку, за винятком Регіни, зберегли роботу, положення, та йі шановані частиною аудиторії. Ви не бачите абсурду в цій картині?" — задається питанням Канделакі.

Відзначимо, що в 2014 році актор Марат Башаров побив свою дружину, актрису Катерину Архарову. А проти голови думського комітету з міжнародних справ Росії Леоніда Слуцького висунули в 2018 році звинувачення в сексуальних домаганнях.

“А ще мені цікаво, хто в ці дні простягнув Тодоренко руку допомоги (здорові люди є, але їх зовсім мало)? Прихована до часу ненависть до успіху — нехай, на думку багатьох, і незаслуженному — нещасної дівчинки просто вибухнула в Мережі потоками бруду, замаскованої під праведний гнів. Ну да, давайте відберемо у неї все, знищимо морально, а ще краще — поб'ємо камінням! Людина, на мою думку, може тисячу разів бути неправий, але нікому не можна відмовити в праві на зміну своєї точки зору і в праві на спокутування своєї провини. Тим, хто написав Регіні в ці дні варіант фрази «гори в пеклі, тварь», я хочу сказати наступне: ви не помічаєте, але це справа ваших рук — створення пекла і усіляких істот. І ви ставите себе в той самий нескінченний ряд абьюзеров, хейтеров і ґвалтівників, які знехтували найголовнішим, що є в людині: його умінням прощати і співчувати тому, хто потрапив у біду. Але це ваш вибір, і за нього у вас звання "Жінки року" не відберуть", — підсумувала Канделакі.

Свій пост Канделакі супроводила фото з домашньою улюбленицею — німецькою вівчаркою.

Тіна Канделакі (фото: instagram.com/tina_kandelaki)

Фолловери телеведучої також залишили свої коментарі під її новим постом:

“Тін, дякую за цей пост! Неможливо мовчки спостерігати за тим як 8 млн передплатників проклинають безвинну людину, який ще вчора був їх «кумиром», а сьогодні за сказану дурість натовп готова закидати свого кумира камінням... це і є справжнє психологічне насильство..."

"Молодчина, Тіна, правильні аргументи!"

"Люди розділилися на два табори) Цей випадок зайвий раз доводить, як важливо чітко формулювати свій текст, щоб зрозуміли саме ту думку, яку ти хотів донести)"

“За що протягувати Регіні руку допомоги? За те, що вона вважає жертв домашнього насильства винними? За те, що разом вважає жінок, які виступають проти домашнього насильства «недотраханными»? За те, що її чоловік називає всіх нікчемами і посилає? Якби не рекламодавці - вона б не вибачалася"

“Безумовно зайва вона Але хіба можна бути лідером думок і говорити таку нісенітницю в двох ефірах? А ще з ненавистю ставиться до товстим, тваринам і відправляти всіх в сраку і на х? Це цитата. Оступиться може кожен,але не у кожного 8млн передплатників. Але як вона може бути обличчям бренду l'oreal, який сам бореться з насильством у сім'ях?"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_kandelaki

Нагадаємо, Влад Топалов встав на захист Тодоренко і виправдався за грубість мережі