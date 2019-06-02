"Дельфіни і Русалка": Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі відео з Одеси

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча потрапила під хвилю критики через відвідування дельфінарію

Відома ведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває в Одесі, де насолоджується пляжним відпочинком і гуляє по південному місту в сітчастій майці і коротких джинсових шортиках, захоплюючи стрункою фігурою. Знаменитість також вирішила відвідати міський дельфінарій, де виконала своє давнє бажання і поплавала разом з двома дельфінами.

Відеороликом процесу Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. На відео вона в чорному купальнику пливе, тримаючись за плавник тварини, а також позує з ними біля бортика і ніжно цілує кожного дельфіна.

"Дельфіни і Русалка". Краще будь-якого психолога", - поділилася емоціями Леся.

Відео: Леся Нікітюк в Одесі (instagram.com/lesia_nikituk)

Проте її публікація викликала неоднозначну реакцію і суперечки серед підписників. Деякі пораділи за артистку і зізналися, що теж мріють поплавати з дельфінами, проте багато хто розкритикував її за це. Користувачі мережі відзначили, що дельфіни живуть у неволі в жахливих умовах і заявили, що подібним вчинком Нікітюк їх дуже розчарувала.

"Сумне видовище. Радість одного за рахунок страждань іншого. Радують тільки коментарі. Більшість людей, Слава Богу, розуміють трагізм ситуації"

"Ну навіщо??? вони ж живі істоти"

"Сумно дивитися на це видовище!! Це смертна кара для дельфінів альо для людей розвага!"

"Жах!!! Після Могиоевської ще й ця з дельфінами. Людино, де твої мізки?"

"Ви сходили в концтабір для дельфінів"

"Весь світ проти знущання над тваринами, тільки наші зірки плавають з дельфінами, купують шуби"

"Леся не слухайте нікого. Дельфіни мають дуже сильну енергетику. Більш того, за легендою це древні жителі атлантиди, цивілізація яких була дуже розвиненою. Чудово виглядаєте. Гарного настрою вам"

"У день захисту дітей дуже доречно порадувати свою внутрішню дитину)! Зі святом!"

"Начебто всім давно відомо, що дельфінарії - це зло, не краще зоопарків і там тварини мучаться і довго не живуть..."

"Бідні дельфіни"

"У мого сина досі купа емоцій і у мене)) вони дивовижні, шкіра ніжна, а звуки, які вони видають це чарівництво!!! Леся, я Вас дуже люблю, і нікого не слухайте. Це говорять заздрісники, які не можуть собі дозволити поспілкуватись з дельфінами! і не вміють радіти життю!! люди, не забувайте, що вони ручні і народилися там, їм така звична життя"

"Сумне видовище. У кого це відео може викликати захват? Ви серйозно?"

"Так. Вважав Лесю здоровою людиною, як легко одне відео може змінити уявлення про людину..."

"Мені незрозуміла така агресія людей! Таке враження, що Леся зробила щось заборонене....я не підтримую зоопарки і дельфінарії, але чому її звинувачувати в жорстокості, а не господарів цих закладів"

"Обожнюю дельфінів"

"Рекламувати заклад, який жорстко поводиться з тваринами - аморально"

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася стильною сукнею, яку вона взяла у мами з наміром перешити і носити.

Раніше Леся Нікітюк продемонструвала оригінальний літній образ з сорочкою в смужку і короткими джинсовими шортами з високою посадкою.