"Дельфіни і Русалка": Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі відео з Одеси
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Телеведуча потрапила під хвилю критики через відвідування дельфінарію
Відома ведуча Леся Нікітюк зараз відпочиває в Одесі, де насолоджується пляжним відпочинком і гуляє по південному місту в сітчастій майці і коротких джинсових шортиках, захоплюючи стрункою фігурою. Знаменитість також вирішила відвідати міський дельфінарій, де виконала своє давнє бажання і поплавала разом з двома дельфінами.
Відеороликом процесу Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. На відео вона в чорному купальнику пливе, тримаючись за плавник тварини, а також позує з ними біля бортика і ніжно цілує кожного дельфіна.
"Дельфіни і Русалка". Краще будь-якого психолога", - поділилася емоціями Леся.
Відео: Леся Нікітюк в Одесі (instagram.com/lesia_nikituk)
Проте її публікація викликала неоднозначну реакцію і суперечки серед підписників. Деякі пораділи за артистку і зізналися, що теж мріють поплавати з дельфінами, проте багато хто розкритикував її за це. Користувачі мережі відзначили, що дельфіни живуть у неволі в жахливих умовах і заявили, що подібним вчинком Нікітюк їх дуже розчарувала.
- "Сумне видовище. Радість одного за рахунок страждань іншого. Радують тільки коментарі. Більшість людей, Слава Богу, розуміють трагізм ситуації"
- "Ну навіщо??? вони ж живі істоти"
- "Сумно дивитися на це видовище!! Це смертна кара для дельфінів альо для людей розвага!"
- "Жах!!! Після Могиоевської ще й ця з дельфінами. Людино, де твої мізки?"
- "Ви сходили в концтабір для дельфінів"
- "Весь світ проти знущання над тваринами, тільки наші зірки плавають з дельфінами, купують шуби"
- "Леся не слухайте нікого. Дельфіни мають дуже сильну енергетику. Більш того, за легендою це древні жителі атлантиди, цивілізація яких була дуже розвиненою. Чудово виглядаєте. Гарного настрою вам"
- "У день захисту дітей дуже доречно порадувати свою внутрішню дитину)! Зі святом!"
- "Начебто всім давно відомо, що дельфінарії - це зло, не краще зоопарків і там тварини мучаться і довго не живуть..."
- "Бідні дельфіни"
- "У мого сина досі купа емоцій і у мене)) вони дивовижні, шкіра ніжна, а звуки, які вони видають це чарівництво!!! Леся, я Вас дуже люблю, і нікого не слухайте. Це говорять заздрісники, які не можуть собі дозволити поспілкуватись з дельфінами! і не вміють радіти життю!! люди, не забувайте, що вони ручні і народилися там, їм така звична життя"
- "Сумне видовище. У кого це відео може викликати захват? Ви серйозно?"
- "Так. Вважав Лесю здоровою людиною, як легко одне відео може змінити уявлення про людину..."
- "Мені незрозуміла така агресія людей! Таке враження, що Леся зробила щось заборонене....я не підтримую зоопарки і дельфінарії, але чому її звинувачувати в жорстокості, а не господарів цих закладів"
- "Обожнюю дельфінів"
- "Рекламувати заклад, який жорстко поводиться з тваринами - аморально"
Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася стильною сукнею, яку вона взяла у мами з наміром перешити і носити.
Раніше Леся Нікітюк продемонструвала оригінальний літній образ з сорочкою в смужку і короткими джинсовими шортами з високою посадкою.