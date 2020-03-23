Всі при ділі: Наталя Водянова показала, чим займається з дітьми і чоловіком на карантині

Наталя Водянова, як і багато інших знаменитостей, не обійшла стороною тему карантину. Знаменита активістка, яка обожнює світські виходи і поїздки по світу з різноманітними місіями, зараз змушена сидіти вдома. А тому часу на ігри з дітьми, спілкування з чоловіком і просто затишні сімейні кадри у неї хоч відбавляй. Заодно мати 5-х дітей вирішила надихнути шанувальників на ефективне проведення карантину вдома, а також на проведення вимушеного дозвілля з користю.

Діти моделі (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель опублікувала серію кадрів, де присутня вся родина, включаючи майбутнього чоловіка красуні – французького бізнесмена Антуана Арно. Він не так часто фігурує на загальних фото, тим більш цінним і зворушливим вийшов кадр. Антуан тримає на руках одного з своїх синів. Присутні в добірці і інші діти Водянової: 18-річний Лукас, 13-річна Нева, 12-річний Віктор, 5-річний Максим, а також 3-річний Роман. Потрапив у підбірку і домашній улюбленець – кіт Галілей. Його обожнює вся родина: аккаунт тварини періодично оновлюється новими кумедними кадрами.

Всі вони не сидять без діла. Щоб зробити карантин максимально приємним, в хід пустили настільні та відеоігри, конструктор, музичні інструменти, книги, розмови по скайпу, а також, безумовно, смачну і корисну їжу. Так, на останньому фото в галереї Наталія продемонструвала тарілку з авокадо, брокколі, салат з капусти і кіноа.

Антуан сдетьми (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, в цьому році Наталя і Антуан нарешті вирішили узаконити свої стосунки. За словами моделі, торжество вже заплановано і продумано до дрібниць. Закохані збиралися запросити на захід близько 300 гостей, що за мірками французів не так і багато, жартувала в інтерв'ю Наталія. Але тепер, у зв'язку з ситуацією, скоріше за все, воно буде перенесено на невизначений термін.

Наталя любить здорову їжу (фото: instagram.com/natasupernova)