"Роблю все сам, коштує дуже дорого": MELOVIN розповів про "золоте" хобі (відео)

Відео: MELOVIN розповів про "золотом" хобі (Youtube-канал/Світське життя)

Відомий український співак MELOVIN проговорився про своє "золоте" хобі, на яке витратив десятки тисяч гривень. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках програми "Світське життя".

"Він (парфум – ред.) пахне імбиром, шоколадом, удом, амброю і кавою. Я не один раз дивився фільм "Парфумер", але після другого разу загорівся зробити щось сам. На наступний день я поїхав і купив собі парфумерний стіл", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більше того, стверджує MELOVIN, деякі речовини, які використуються для приготування парфумів, є дуже дорогими.

"Це ніяка не лабораторія, не склади. Це все роблю я сам. Всі ці речовини коштують дуже дорого. Приміром, якийсь уд, який коштує близько тисячі доларів за літр. Ми його купили в арабів. Це дуже цікава річ. Захотів, зробив, і все вийшло", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Як повідомлялося, раніше Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, рассказал про те, як участь у міжнародному співочому конкурсі Євробачення-2018 вплинуло на його заробіток.

Також ми писали про те, що MELOVIN в кінці серпня презентував у мережі свою нову англомовну пісню "that's Your Role" ("Це твоя роль"), в якій співак трохи відійшов від свого звичного стилю.

Відео: РБК-Україна