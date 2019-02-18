Роби це щодня: Лілія Ребрик про хитрощі виховання дочок

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик на даний момент виховує двох дівчаток

После рождения второй дочурки украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая ранее вспомнила свое гимнастическое прошлое, активно возвращается к творчеству. Так, на данный момент Ребрик играет одну из главных ролей в многосерийном фильме "Криминальный журналист" на телеканале "Украина". Это первые киносъемки Лилии после рождения второго ребенка — Ребрик приступила к работе, когда малышке было 3,5 месяца.

Отметим, что вместе со своим супругом, танцором Андреем Диким Ребрик воспитывает двоих дочек: Диану (род. в августе 2012) и Полину (род. в апреле 2018).

По словам Ребрик, она была рада вернуться к работе. К тому же, Диана и Полина достаточно часто приезжают с папой на съемочную площадку и навещают звездную маму.

Относительно воспитания дочерей Лилия Ребрик уточнила: главное правило — быть для детей хорошим примером.

"Если хочешь что-то привить ребенку, начни с себя и прививай такую привычку сначала себе. Дети хотят быть похожими на родителей: дочка – на маму, а сын – на папу, поэтому берут пример со своих родителей", — говорит ведущая.

Поэтому Ребрик настоятельно рекомендует любую привычку, которую хотите привить ребенку, сначала выполнять самим.

"Делая это ежедневно, с улыбкой и хорошим настроением. Тогда ребенок понимает, что также должен это делать", — объясняет Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем Андреем и старшей дочкой Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик купает младшеньку Полинку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрык раскрыла личные секреты красоты. К примеру, ведущая отметила, что ее часто выручает обычный детский крем.

Также отметим, что жо этого Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной.