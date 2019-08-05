Що б я без вас робила! Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісними фото з сестрами

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка привітала сестер зі святом

Кім Кардашьян за своїм звичаєм не може надовго залишити фоловерів без сімейних фото. Тим більше що привід знайшовся більш ніж важливий – вчора, 4 серпня, світ відзначав День сестер. В честь свята зірка опублікувала цілу галерею спільних знімків зі всіма сестрами: Кайлі, Кендалл, Хлое і Кортни.

Сестри в зборі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тут є веселі кадри з вечірок, прості домашні фото, фото з гламурних зйомок, в купальниках, в розкішних вечірніх нарядах... Загалом, усе, щоб передати, як багато сестри разом пережили і як іншого вони значать одна для одної. "Не знаю, що б я без вас робила", – підписала Кім знімки. Також на честь свята знаменитість влаштувала розпродаж косметики на своєму сайті.

Кім і Кайлі епатують публіку (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями Кім оголосила про те, що скоро шанувальників чекає новина від знаменитого сімейства. Разом з Кайлі вони презентують новий парфум. Дівчата анонсували його вже досить давно, а пару днів тому в мережі з'явилося нове фото з цієї рекламної кампанії. Кім і Кайлі в екстравагантних комбінезонах і яскравим макіяжем тримають у руках флакони у вигляді губ. Втім, вельми веселе фото передає не тільки гламурну атмосферу, притаманну їх бренду, але і настрій "подуріти". Поки Кім посилає фотографу повітряний поцілунок, Кайлі показала в камеру непристойний жест.

Кайлі показала нову колекцію косметики, присвячену грошам (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ви думали, що ми забули про вас??? Духи KKW X KYLIE будуть випущені 23 серпня!!!! Перевірте сторінку @kkwfragrance для більш докладної інформації", – написала 38-річна бізнесвумен. До речі, не всі шанувальники оцінили таку поведінку Дженнер. Багато передплатники обурилися, що дорослі жінки і матері собі таке дозволяють. Що ж, схоже, що сестри вважають, що для залучення уваги будь-які засоби хороші.

Дівчата вміють заробляти (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Кайлі ніяк не реагує на нападки і критику. Вона зайнята піаром своєї нової колекції, яка надійде в продаж вже скоро – 10 серпня, в день 22-річчя дівчини.