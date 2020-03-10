Робить найкрутіші речі: Холостяк 9 висловився про наречену і показав фото з США

Холостяк 9 Микита Добринін і його офіційна наречена і переможниця проекту Дарина Квіткова вирушили в мовну школу в Майямі. Пара практично всю зиму провела в роз'їздах, змінюючи країни і міста. Перед тим, як полетіти в США закохані побували в Бразилії, а після продуктивного відпочинку зайнялися посиленим вивченням англійської в Америці.

Екс-холостяк і його кохана поділилися першими фото і враженнями від поїздки в Маямі, а також розповіли трохи про освітній процес.

Микита опублікував знімок з Дашею і зазначив, що наречена підтримує всі його ідеї, чому він невимовно радий.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Радий знову повернутися до Флориди. Кохана робить зі мною найкрутіші в світі речі. А найголовніше— підтримує у всіх, навіть самих спонтанних ідеях.Зараз ми в Майамі і будемо тут найближчі два тижні вчитися", - повідомив він.

Даша ж більш детально описала свої перші враження від міста та навчального процесу. Так, вона опублікувала кілька фото. На одному з них дівчина в білому топі та світлих джинсах з високою посадкою, а також накинутим на плечі пудровим світшотом позує у таксі. На іншому – зображена в легкій короткій сукні зі стаканчиком кави на тлі пальм і білосніжних будівель.

"Перший день в Майамі. Вчора у нас не було занять, було знайомство зі школою, з новими людьми та містом. Нам дали листок, де були написані завдання: Потрібно було знайти людину у кого є домашня тварина. Знайти тих, хто вперше в Америці. Тих, хто розмовляє більше, ніж на трьох мовах і тд. Мені нереально сподобалося, я відразу забігла, сіла на підлогу, стала розмовляти і все дізнаватися.Ти не помічаєш, як летить час і заводиш нові знайомства. Знімаєш з себе бар'єр, так сказати. За відчуттями тут неймовірно затишно, спокійно і класно. Прям не можу описати те, що я відчуваю. Як ніби ми з Микитою тут вже давно і все місто рідне", - поділилася першими враженнями про поїздки в США дівчина.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Вона також розповіла про розпорядок дня і розсекретила рівень знання англійської, причому не лише свій, але і нареченого.



Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Заняття розпочнуться сьогодні в 11:15 (по Києву в 17:15). Ми пройшли вчора мовний тест і нас розподілили по групах, я набрала 71% балів. У мене рівень “B2. Середньо-просунутий рівень" — це означає, що я здатна зрозуміти суть складного тексту і можу досить вільно спілкуватися англійською на абстрактні теми, можу взаємодіяти з носіями мови без напруги для кожної із сторін, але можу допускати помилки (це правда, все таки я за серіалами і піснями вчила англійську). Микита набрав 91% бал. У нього рівень "C1. Просунутий рівень" — це означає, що він вільно говорить англійською і повністю розуміє мову на слух. Микита дуже швидко тараторить англійською, ніби вона його рідна мова", - з захопленням повідомила Даша.

Нагадаємо, що Холостяк 9 і його наречена подивилися на Ріо-де-Жанейро з висоти пташиного польоту.