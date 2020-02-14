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Так ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханих

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 20:32
Так ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханих
Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

У почутті гумору Венсану не відмовиш!

Венсан Кассель та Тіна Кунакі – одна з найромантичніших пар у шоу-бізнесі. І хоча багато хто до цих пір упереджено ставиться до їх союзу, закохані продовжують доводити свої почуття за допомогою милих "послань" один одному навіть через кілька років після початку відносин. Так, в День святого Валентина знаменитий французький актор вирішив опублікувати новий пост, присвячений дружині.

Так ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханих

Венсан и Тіна (фото: instagram.com/vincentcassel)

Пара робить селфі в нічному клубі – принаймні, про це говорить темно-синє світло на знімку. Тіна сміється, а Венсан цілує її в щоку, притулившись до неї обличчям. "Ніс у вусі... Так ми робимо малюків", – написав Кассель під життєрадісним і романтичним кадром, додавши також хештег "З Днем Святого Валентина всіх закоханих".

Тіна відповіла коханому чоловікові з допомогою emoji, а шанувальники почали писати захоплені коментарі. Вони явно високо оцінили гумор актора і приєдналися до привітань. "Я обожнюю вашу пару", "Ви такі милі", "Ось як ми це робимо", "Ти такий везунчик!", "З днем Валентина, закохані пташки", "Аватар", – захоплюються фолловери 53-річного актора.

Так ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханихБрат Тіни (фото: instagram.com/zakarikunakey)

До речі, Тіна не стала робити любовні пости. Вона підготувала щось більш гаряче. 22-річна красуня позує практично повністю оголеною, сидячи на піску. На ній надіті плавки тілесного відтінку, а голі розкішні вона прикриває руками. "Зак прибув", – написала вона, маючи на увазі свого молодшого брата Закері. А за сумісництвом – кращого друга і автора багатьох жарких фото в своєму мікроблозі. На своїй сторінці він також опублікував кілька фото з мальовничих бразильських пляжів, зробивши красномовний підпис: "Мені нічого сказати".

Так ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханихТак ми робимо малюків: Венсан Кассель оригінально привітав дружину з Днем закоханих

Тіна Кунакі позує напівоголеноїю (фото: instagram.com/tinakunakey)

Повне фото моделі можна подивитися тут.

Втім, тему Венсана про дітей красуня підтримала в сторіз. Вона запостила те ж саме фото, де сидить на піску. А свої голі груди вона прикрила стікером у вигляді пляшки з молоком.

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