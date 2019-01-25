"Навіть у школі з червоною помадою": Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок

У день народження співачки шанувальники обсипали її привітаннями та побажаннями жіночого щастя
На своїй Instagram-сторінці популярна українська співачка Тіна Кароль, яка 25 січня, відзначає свій день народження, розмістила архівне фото, на якому вона в радянській шкільній формі, посміхаючись, дивиться в кадр.
Шанувальники визнали, що співачка практично не змінилася з тих пір, а тільки трохи подорослішала, а також похвалили за відсутність пластики на її обличчі.
Фото: Школярка Тіна Кароль (instagram.com/tina_karo)
"Наївна мрійниця!" - небагатослівно підписала знаменитість своє дитяче фото.
Користувачі порадили зірці і далі сміливо мріяти, адже у такої жінки мрії обов'язково повинні виконуватися. Але більше всього коментарів, звичайно ж було з привітаннями та побажаннями артистці в її особливий день.
Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karo)
"Мрій сміливо", велика наївна дівчинка, з днем народження!!"
"Ві принцеса"
"З днем народження, диво, нехай ці очі наповнюються тільки сльозами щастя!"
"Красуня"
"З днем народження. Спасибі, що Ви є у нашому житті"
"Гарна!"
"З Днем Народження наша улюблена, красива, бездоганна, захоплююча, неповторна Богиня, ти Співачка саме з великої літери", - написали підписники в коментарях.
Найуважніші шанувальники звернули увагу на губи дівчинки на фото і припустили, що навіть у юному віці Тіна вже використала свій фірмовий знак — червону помаду.
Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karo)
"Навіть у школі з червоною помадою"
"Тіночка,з днем народження тебе! Будь щаслива,здорова,кохана! І з днем Ангела Тетяни!"
"З Днем Народження Принцеса!" - побажали підписники.
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