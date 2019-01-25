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"Навіть у школі з червоною помадою": Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 14:05
"Навіть у школі з червоною помадою": Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karo)

У день народження співачки шанувальники обсипали її привітаннями та побажаннями жіночого щастя

На своїй Instagram-сторінці популярна українська співачка Тіна Кароль, яка 25 січня, відзначає свій день народження, розмістила архівне фото, на якому вона в радянській шкільній формі, посміхаючись, дивиться в кадр.

Шанувальники визнали, що співачка практично не змінилася з тих пір, а тільки трохи подорослішала, а також похвалили за відсутність пластики на її обличчі.

&quot;Навіть у школі з червоною помадою&quot;: Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімокФото: Школярка Тіна Кароль (instagram.com/tina_karo)

"Наївна мрійниця!" - небагатослівно підписала знаменитість своє дитяче фото.

Користувачі порадили зірці і далі сміливо мріяти, адже у такої жінки мрії обов'язково повинні виконуватися. Але більше всього коментарів, звичайно ж було з привітаннями та побажаннями артистці в її особливий день.

&quot;Навіть у школі з червоною помадою&quot;: Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок

&quot;Навіть у школі з червоною помадою&quot;: Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karo)

"Мрій сміливо", велика наївна дівчинка, з днем народження!!"

"Ві принцеса"

"З днем народження, диво, нехай ці очі наповнюються тільки сльозами щастя!"

"Красуня"

"З днем народження. Спасибі, що Ви є у нашому житті"

"Гарна!"

"З Днем Народження наша улюблена, красива, бездоганна, захоплююча, неповторна Богиня, ти Співачка саме з великої літери", - написали підписники в коментарях.

Найуважніші шанувальники звернули увагу на губи дівчинки на фото і припустили, що навіть у юному віці Тіна вже використала свій фірмовий знак — червону помаду.

&quot;Навіть у школі з червоною помадою&quot;: Тіна Кароль показала рідкісний дитячий знімок

Скріншот: Коментарі до посту Тіни Кароль (instagram.com/tina_karo)

"Навіть у школі з червоною помадою"

"Тіночка,з днем народження тебе! Будь щаслива,здорова,кохана! І з днем Ангела Тетяни!"

"З Днем Народження Принцеса!" - побажали підписники.

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