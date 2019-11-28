"Навіть роги йдуть": Слава з НеАнгелів засвітилася в несподіваному образі в компанії чоловіка

Слава Камінська з гурту НеАнгели все ще переживає розлучення з пластичеким хірургом Едгаром Камінським. Вона зважилася на відверті зізнання про життя з колишнім, а також озвучила причину розладу в їх відносинах. Співачка не приховує, що зараз вона не вільна, але не забігає наперед і поки не говорить про серйозні наміри. Впоратися з непростим життєвим перідом їй допомагають діти, улюблена робота і фірмове почуття гумору, за яке співачку обожнюють шанувальники. Так, на сторінці в Instagram вона опублікувала святкове "рогате" фото.

Артистка засвітилася в кадрі не одна, а з другом. Шоуменом і блогером Олексієм Дурнєвим. Співачка виглядає ефектно і яскраво – її розкішне волосся укладене у великі локони, макіяж з акцентом на очі, а на голові красується обруч з оленячими рогами. Судячи з декору і антуражу, артистка взяла участь у запису новорічного випуску програми блогера.

"Мені навіть роги йдуть. Правда, Олексій Дурнєв?" - поцікавилася вона в підписі до світлини у свого співрозмовника.

Фото: Слава Камінська та Олексій Дурнєв (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зробили комплімент не тільки почуттю гумору, але і образу Слави.

Красу нічим не зіпсуєш - або вона є, або її немає. Так завжди каже моя Мама. Ви -чудова

Яка красуня

Круто

Гарний гумор

Казкова і Дуже добра!!!! Слава, Ви чудо дівчина

Вам все пасує

Скріншот коментарів

У сториз співачки можна побачити жартівливий діалог з шоуменом. "Я запросив тебе на передачу "Дурнєв шукає хлопця" - каже Олексій. "А я – рогатий олень", - жартує Слава. "Тобі сподобалося у нас на передачі? А мужики тобі сподобалися?" - цікавиться блогер. "Дуже. Всі! Загорніть", - підтримала жартівливий діалог співачка. В кінці блогер не втримався від компліменту. "Ти завжди гарна", - запевнив він артистку.

Фото: Слава Камінська та Олексій Дурнєв (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.