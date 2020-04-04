"Навіть не даю їй розгулятися": Настя Каменських поділилася власним рецептом боротьби з лінню

Настя Каменських провела прямий ефір у провідній соцмережі TikTok, де розповіла про мотивації і поділилася особистими лайфхаками на тему того, як побороти лінь.

«Якщо ви думаєте, що якщо я вирішила вивчити іспанську, зайнятися спортом, то відразу взялася за все і мені це легко далося? Ні, я постійно борюся з лінню. Я іноді влаштовую день-лінь і дозволяю собі байдикувати: дивитися фільми, серіали. І ось в такі дні я починаю розуміти, як лінь розслабляє. Тому я навіть не даю їй розгулятися і завжди працюю, просто себе змушую. І це працює. Коли ми бачимо успішних людей, то потрібно розуміти, що заради цього успіху вони дуже багато працювали, а не лежали на дивані», - сказала NK Настя Каменських в ефірі TikTok.

Співачка також зазначила, що така цілеспрямованість у неї з'явилася завдяки батькам, оскільки навіть в дитинстві кожен день NK був щохвилини розписаний.

«Мене батьки записали на всілякі гуртки: англійська з 4 років, балет, хор, уроки вокалу, фортепіано. Мені, як і будь-якій дитині, хотілося з друзями грати в ляльки, але зараз я дуже вдячна батькам, адже такий насичений графік в дитинстві зробив мене дисциплінованою і цілеспрямованою», - додала артистка.

Настя Каменських першою серед українських зірок провела ефір у cерії трансляцій від TikTok. За співачкою міцно закріпилося ім'я головної зіркової натхненниці, адже саме NK Настя Каменських мотивує шанувальників в своєму відеоблозі займатися спортом, вивчати мови, розвиватися і завжди йти до своїх мрій. На час карантину артистка також вирішила мотивувати своїх підписниківзайматися спортом в домашніх умовах і регулярно проводить тренування онлайн, а також дарує настрій атмосферними онлайн-концертами та музичними скетчами.

NK стала справжнім трендсеттером в TikTok: на її трек «Elefante» користувачі зняли більше 500 000 тисяч кліпів, а сама артистка запустила не один успішний челлендж і вже провела майстер-клас зі створення відео в ТikТоk, де поділилася власними секретами і фішками в соцмережі.