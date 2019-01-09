"Давайте вечеряти": Полякова запропонувала зустріч у Майамі Лорак і Подкопаєвій

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Про спільний відпочинок двох українських знаменитостей стало відомо з соцмереж, до них вирішила приєднатися третя

На американському курорті Майамі українські співачки Ані Лорак та Оля Полякова перебували з початку року, однак, відпочивали порізно. До Ані Лорак періодично приєднувалися її друзі, про що вона розповідала у своїх публікаціях. Так, нещодавно стало відомо, що Різдво Ані Лорак зустріла з Сергієм Лазарєвим. І давня подруга і кума — олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва теж вирішила зустрітися з українською співачкою. Дівчата показали спільні фото з пляжу в Майамі і походу в ресторан.

Фото: Лілія Подкопаєва та Ані Лорак у Майамі (instagram.com/anilorak)

"Одного разу в Америці. Дружба довжиною в 20 років. Мій друг, олімпійська чемпіонка", – прокоментувала знімок, зроблений біля ресторану, Ані Лорак.

Фото: "Girls squad", - підписала фото Лілія Подкопаєва (instagram.com/liliyapodkopaeva_official

"Дівоча команда", – підписала фото з кумедними губами-уточками Лілія Подкопаєва.

Кадр, зроблений на пляжі, оцінили шанувальники, які зазначили, що дівчата весело проводять час. У комментраиях несподівано відзначилася українська співачка Оля Полякова, яка теж перебувала в той момент в Майамі.

Скріншот: Коментарі до посту Лілії Подкопаєвої (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

"О дівчата! І я тут!!! Давайте вечеряти!" - написала Полякова в коментарях до фото. Не відомо чи відгукнулися на запрошення Лорак і Подкопаєва, оскільки в коментарях Полякової вони нічого не відповіли.

Інші підписники просто побажали гарного відпочинку.

"Справжні подружки — підтримують один одного!!!";

"Всі найкрасивіші зібралися у Флориді. Заздрю по білому";

"Вам добре провести час, наші дорогі!";

"Всього найкращого Вам!!", - написали підписники в коментарях.

Крім того стало відомо, що в Майамі раптово прилетів чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. У своєму Instagram-акаунті він розповів, що відправився за океан заради зустрічі з донькою.

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