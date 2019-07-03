Даша Астаф'єва в ретро-образі насолодилася київською перепічкою (відео)

Нещодавно українська playmate Даша Астаф'єва була помічена у центрі міста в екстравагантному образі. Співачка та актриса їхала в київському метро в довгому ретро-платті, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша. А вже сьогодні на YouTube каналі Даші вийшов ролик, в якому вона стоїть в черзі за популярною серед киян "Перепічкою", декламуючи слова поп-хіта 2000-х "Зійти з розуму" групи Reflex.

Як з'ясувалося, ролик — перша історія з серії короткометражок про Київ, які Даша планує випустити на своєму каналі.

"Ідея знімати ці маленькі історії прийшла до мене уві сні. Таке часто буває і те, що вдається запам'ятати, час від часу втілюється в реальність. Ці вірші, вони ж пісні дитинства, вимовлялися саме з такою інтонацією в моєму сні. Прокинувшись, я дуже довго сміялася, а потім вирішила записати все на диктофон. Це була одна з небагатьох ідей, яка на ранок не здалася мені дурної. Разом з братом ми записали аудіо в студії й понеслося",- розповідає співачка.

Даша Астаф'єва. Київські історії. #1 "С.С.У"

Перший ролик з серії "Київські історії" вирішили зняти біля культового для містян місця "Київська перепічка" не просто так. Співачка вважає, що це місце зачароване, адже вже стільки років тут кожен день збираються величезні черги. Але разове задоволення безперечно варто того.

"Я планую продовжувати знімати. Хочеться розповісти трохи більше історій про місця, людей і свої власні емоції. Адже мені пощастило зустріти чудових компаньйонів, які так само як і я відносяться до гумору і краси, і без тіні сумніву вляпалися зі мною в цю авантюру. Спасибі їм".

Першу серію "Київських історій" Астаф'єва присвятила "культової" перепичке

Зараз можна тільки здогадуватися, які ще місця вибере Даша для зйомок свого проекту і якими будуть нові образи зірки. Будемо тримати руку на пульсі, щоб дізнатися про це першими.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва умилила незвичайною фотосесією зі своєю улюбленою собакою Чічіко. При цьому співачка і її вихованець приміряли схожі вбрання.

Раніше чуттєва Даша Астаф'єва оголила груди на відвертих фото. Напівоголена співачка ледь покрилася обрізом білосніжною тканини.