"Даруйте радість": шикарна Каменських залишила "сміливе" побажання на Новий 2019 рік

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники також оцінили розкішний вечірній образ Каменських

Настя Каменських залишила своє тепле новорічне побажання трохи з запізненням, так як більшість зірок привітали своїх шанувальників з Новим 2019 роком набагато раніше. І все ж залишене на instagram-сторінці побажання української поп-діви від цього гірше не стало.

Каменських побажала своїм підписникам бути сміливішими в новому році і не боятися змін, які повинні служити натхненням для неймовірного успіху в 2019 році.

"Друзі, всіх з Новим 2019 роком! Не переставайте мріяти і нехай кожна ваша мрія збудеться! Даруйте один одному радість, любов, посмішки і тепло. Не бійтеся змін — нехай вони послужать джерелом натхнення для творчості і неймовірного успіху в цьому році. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і сміливо ідіть вперед — назустріч самому прекрасного майбутнього. Ваша NK", — душевно привітала своїх фанатів Каменських.

При цьому зірка опублікувала під побажанням фото, на якому вона позує в розкішній вечірній сукні з оксамиту. Зачіска укладена у великі локони. З аксесуарів — моносережка.

Новорічна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки з вдячністю прийняли її побажання, а також зазначили, що їх улюблениця виглядає приголомшливо.

"Спасибі за привітання", — дякує sophiia_12.

"Спасибі за такі теплі слова", — підтримує _merkulova_oksana_

"І Тебе, Анастасія, з Новим Роком! Перестати мріяти неможливо, коли дивишся на Твої фото", — захоплюється diadia104.

"Як же Насті личить цей образ", — зазначає viktoria_karakash.

"Шикарна", — пише veronikatmi.

"Дуже красива", — погоджується mel_angelina_09.

Зазначимо, раніше Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LITE.

Також Каменських висловилася про створення нового дуету.

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